美菲等7國「肩並肩」聯演 日首度正式參與

美國和菲律賓自廿日展開代號「肩並肩」的年度大規模聯合軍演。這次是日本首次正式參演。法國、加拿大、澳洲及紐西蘭也參演。

肩並肩菲方指揮官羅倫索廿日在聯演啟動儀式後的記者會中說，聯演地點將涵蓋菲國呂宋島北部地區，但不在台灣附近與菲台間的巴士海峽。根據菲軍資料數據，聯演地點今年向北延伸至菲國巴丹群島。

羅倫索並指稱，各國參演部隊將不會長期駐紮，聯演一結束就將返回各自駐地。美方指揮官沃特曼也聲稱，美軍尚無在菲國各地擴大部署的計畫。

羅倫索還說，菲律賓的印度製「布拉莫斯」反艦飛彈系統將參演。沃特曼表示，「堤豐」（Typhon）陸基中程飛彈系統和「海軍／陸戰隊遠征艦隊阻絕系統」（ＮＭＥＳＩＳ）也將整合進聯演。沃、羅兩人均認為，這有助未來在協同作戰或實際運用時發揮更大潛力。

今年肩並肩共七國參演，共一點七萬多人參演，自廿日至五月八日。日本自衛隊雖自二○一二年起就以觀察員身分參與，但此次是首次正式參演，共派約一四○○人，預定在菲國北伊羅科斯省抱威外海，演練以日本國造的八八式陸基反艦飛彈擊沉靶船。日本正安排防衛大臣小泉進次郎在聯演期間前往視察。

美聯社廿日引述沃特曼等幾位美國軍方官員報導，美軍這次共派近一萬人參演，這凸顯即使華府當前聚焦與伊朗的戰爭，對印太、亞洲及菲國的承諾仍「堅若磐石且堅定不移」。對此，中國大陸外交部發言人郭嘉昆同日則在例行記者會中說，國家間展開軍事安全合作，「不應針對第三方或損害第三方的利益」。

日本經濟新聞廿日報導，為因應中東緊張，美國海軍兩棲突擊艦「的黎波里號」從駐日美軍在九州的佐世保基地調往中東，在美伊戰爭懸而未決下，美國的亞洲盟友和夥伴擔憂亞太地區恐出現權力真空。