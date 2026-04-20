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與美伊切割！黎巴嫩將與以色列談判 總統：以黎談判「完全獨立」
英國BBC報導，黎巴嫩總統奧恩表示，即將來臨的以黎談判「獨立於」美伊談判，以及「其他任何談判」之外。
奧恩在社群媒體X發布的聲明中說，黎巴嫩前駐美大使卡拉姆（Simon Karam）將率領代表團參加即將舉行的以黎談判，「黎巴嫩不會有其他人參與這項任務或取代他的位置」。
奧恩說，談判主題是「中止敵對行動」，結束以色列「占領黎巴嫩南部」，並將黎巴嫩軍隊部署到「國際公認的黎巴嫩南部邊境」。他表示，美國總統川普完全理解黎巴嫩的要求，並協助舉辦即將來臨的談判。
奧恩說：「我充滿希望，相信我們能拯救黎巴嫩。」
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