俄羅斯拘捕持炸彈德國女子 控烏克蘭情報部門主使

俄羅斯聯邦安全局今天表示，已拘留一名57歲德國女子，她在背包中攜帶炸彈，已將這起事件定性為烏克蘭情報部門主使的假旗行動。

路透社報導，未經證實的影像顯示，一名女子躺在停車場的柏油路上，有武裝人員持槍指向她，她的背包則放在一旁。畫面可見拆彈工兵引爆了該背包。

俄羅斯聯邦安全局（FSB）指出，這名德國女子所帶的炸彈相當於1.5公斤TNT炸藥，目標是俄國南部斯塔夫羅波爾（Stavropol）地區一處執法機關，這是烏克蘭主使的假旗行動。

聯邦安全局還表示，他們同時逮捕一名來自中亞某國的男性公民，他認為自己是在為一個「恐怖組織」工作，並計畫引爆這枚炸彈。

聯邦安全局指出：「這名男子的行動是由烏克蘭特勤部門人員協調策劃，他們偽裝成俄羅斯禁止的某個國際恐怖組織成員。」

路透社目前無法立即核實上述報導的相關細節。烏克蘭方面暫未回應。德國外交部發言人稱已注意到這項報導，但未進一步說明。