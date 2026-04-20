訪台團得自己飛…捷克總理拒提供專機 稱避免傷害對陸商業關係

（德國之聲中文網）捷克總理巴比斯（Andrej Babiš）表示，捷克政府不會為參議院議長計劃中的訪台行程提供公務專機，並希望推行更務實的外交政策，以免損害與中國的商業關係。

2024年曾在布拉格接待蔡英文的捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）將於5月份率領商業代表團訪問台灣。總理巴比斯稱，代表團需自行搭乘商業航班前往。

與大多數國家一樣，捷克在外交上僅正式承認北京政府而非台北。不過近年來，捷克與台灣關係趨近。台灣在半導體產業具有重要地位，同時對捷克的投資也在增加。

巴比斯領導的民粹主義政黨ANO於去年12月與右翼及極右翼政黨組建聯合政府上台，並撤回了前任中右翼政府的部分政策目標。新政府已停用預算資金支持烏克蘭對抗俄羅斯入侵，拒絕參與歐盟向基輔提供貸款的計劃，並希望與中國及其他國家建立更緊密的貿易和投資關係。

巴比斯周日在社交媒體上批評維斯特奇爾及前眾議院議長此前的訪台行程，稱這些訪問破壞了商業關係。

維斯特奇爾在X平台上回應稱，將於本周稍晚對此事發表評論。

巴比斯還表示，他將訪問亞塞拜然、哈薩克和烏茲別克，並強調外交政策應以促進本國企業開展業務為宗旨，而非基於價值觀的政策，因為後者毫無益處，只會損害本國企業。他補充道：「我們將奉行務實的外交政策。」

（路透社）

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