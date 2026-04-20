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土耳其部長：COP31將聚焦落實過往決議 鎖定資金議題
聯合國氣候變化綱要公約第31次締約方會議（COP31）主辦國土耳其的環境與氣候變遷部長庫倫表示，今年11月會議將尋求讓過去會議的決定付諸實踐，主要聚焦資金議題。
庫倫（Murat Kurum）週末在土耳其的安塔利亞（Antalya）舉行的1場外交論壇場邊接受路透社訪問時指出，若要協助開發中國家達成氣候變遷目標，需要接近1兆美元（約新台幣31兆5000億元）資金，因此這項議題會是今年聯合國（UN）氣候峰會最重要任務。
他還說，提高大眾對氣候政策的意識也十分重要，因為目前全球議題被戰爭和安全危機事務占據。
庫倫表示：「至今每屆COP都做了重要決定，我們將追蹤後續，最重要的是付諸實行，...讓我們採取步驟來實現各國已提出的國家自定貢獻（NDC），且還有一些國家尚未提出。」
他又說，儘管戰爭不可避免，土耳其仍將呼籲每個國家把關注焦點放在「大局」、正視氣候變遷帶來的迫切威脅。
將在COP31擔任主席的庫倫表示，土耳其希望本屆會議成為「實踐的COP」，讓行動的重要性優於承諾。
他說：「我們希望所有國家在COP31召開前提交各自的國家自定貢獻，我們正在想辦法促成這件事，並在聯合國內部努力。」
庫倫指出，發展中國家光是為了準備提出國家自定貢獻，便需要1億5000萬美元（約新台幣47億元）資金。
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