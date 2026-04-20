開嗆川普！巴西總統批美以對伊朗動武「瘋狂」：不是世界的皇帝

（德國之聲中文網）巴西總統魯拉正在德國進行訪問。訪德前，他在接受《明鏡》周刊采訪時直言：「川普沒有被選為世界的皇帝，他不能不斷用戰爭威脅其他國家。」在當前國際局勢緊張背景下，魯拉此行也格外引發關注。

作為本屆漢諾威工業博覽會的伙伴國，魯拉周日晚間與德國總理默茨共同為這場全球最大工業展揭幕。

在開幕式上，魯拉進一步批評美國與以色列對伊朗的戰爭是瘋狂之舉。這位80歲的總統表示，在21世紀仍有數十億人面臨飢餓、文盲和缺乏電力的困境，全球卻花費2.7萬億美元用於戰爭，這是不可接受的。我們正經歷全球地緣政治的關鍵時刻，充滿巨大悖論：當宇航員飛向月球時，中東的婦女兒童卻在無差別轟炸中喪生。

談不妥就反制 魯拉：並不是說沒有美國我們就活不了

魯拉不僅批評川普，還將矛頭指向聯合國安理會五個常任理事國。他表示，該機構原本是為維護和平、防止二戰重演而設立，但如今世界沖突數量已達到1945年以來最多，而強國卻袖手旁觀。魯拉稱，應當問問川普、普京、習近平、馬克龍以及斯塔默，安理會的作用何在。

巴西與德國均致力於推動安理會改革，並希望爭取獲得常任席位。數十年來，相關改革嘗試始終受制於現行結構，美國、中國、俄羅斯、法國和英國五個常任理事國擁有否決權。

周一，默茨與魯拉在漢諾威會晤，雙方共15位部長將參與會談，討論拓展兩國關係。正值歐盟與拉美南方共同市場自由貿易協定臨時生效前夕，此次會晤預計將聚焦經濟議題。

該協定涵蓋巴西、阿根廷、巴拉圭和烏拉圭，將建立一個覆蓋超過7億人口的自由貿易區，並於5月1日起生效。德國和巴西政府磋商預計將重點討論貿易、原材料、防務、數字化、科研和氣候保護等領域合作。

此外，當前能源危機，以及美國總統川普針對伊朗、委內瑞拉和古巴等拉美國家的政策，也可能成為討論內容。

德國通常與法國、波蘭和意大利等特別密切的伙伴，或巴西、印度等重要國家舉行政府磋商。德國是巴西第四大貿易伙伴。

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