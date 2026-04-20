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保加利亞國會選舉疑歐派大勝 民怨推倒親歐政黨、外交恐轉親俄

中央社／ 保加利亞索菲亞20日綜合外電報導
圖為一名女子走過街頭，經過進步保加利亞聯盟領導人、前總統拉德夫的競選海報。法新社
圖為一名女子走過街頭，經過進步保加利亞聯盟領導人、前總統拉德夫的競選海報。法新社

保加利亞今天公布官方選舉結果顯示，親俄前總統拉德夫所屬政黨聯盟在國會大選取得壓倒性勝利，得票率遠超親歐盟政黨，可能推動該國外交路線向俄羅斯靠攏。

路透社報導，保加利亞國會大選的91.7%選票完成計票後，拉德夫（Rumen Radev）所屬政黨聯盟「進步保加利亞」（Progressive Bulgaria）得票率達44.7%，顯示該政黨聯盟有望獨立組閣，但他未排除與親歐政團或較小政黨組成聯合政府的可能性。

「進步保加利亞」得票率遠高於親歐政黨聯盟「我們繼續變革—民主保加利亞」（PP–DB）的13.2%及「保加利亞公民歐洲發展黨」（GERB）的13.4%。

「保加利亞公民歐洲發展黨」由前總理波瑞索夫（Boyko Borisov）所領導，在保加利亞長期位居主導地位。

「進步保加利亞」的表現超過民調預期，削弱了長期主導保加利亞政壇的政治勢力。保加利亞是歐洲聯盟（EU）與北大西洋公約組織（NATO）成員國，這次選舉結果可能導致該國向俄羅斯靠攏。

拉德夫是疑歐派，曾任戰鬥機飛行員，反對提供烏克蘭軍事支持抗俄，於今年1月辭去主要為象徵性職權的總統職位，投入國會選戰。

他乘著保加利亞政治不穩的民怨浪潮崛起。該國政治體系多年來由少數老牌政黨主導，選民對貪腐與長期執政政黨感到厭倦。

保加利亞為人口650萬的巴爾幹半島國家，該國在1989年共產政權垮台後經濟快速發展，於2007年加入歐盟，其平均壽命顯著提高，失業率為歐盟最低，在採用歐元後獲得更多經濟保障。

但在其他指標方面，保加利亞落後於歐盟國家，自採用歐元以來，該國生活成本問題尤為嚴重，前任政府在提出調高稅負與社會安全費用的新預算後，於抗議聲浪中倒台。

在外交政策方面，外界將拉德夫的競選言論與親俄匈牙利前總理奧班（Viktor Orban）的立場類比。拉德夫主張與俄羅斯改善關係，並且恢復俄國石油與天然氣對歐洲的供應。

與此同時，拉德夫也批評歐盟高度依賴再生能源。然而，他在政策立場上仍相當模糊，目前尚不清楚他將在多大程度上改變保加利亞的外交政策。

在拉德夫取得壓倒性勝利後，克里姆林宮今天表示，拉德夫希望透過務實對話，解決與俄方的議題，俄方對此感到鼓舞。

保加利亞 國會 歐盟 俄羅斯 烏克蘭

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