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日本11歲男童遭繼父殺害 生前曾向同學抱怨「我恨我父親」

香港01／ 撰文：張涵
日本京都府南丹市11歲男童安達結希遭棄屍命案，37歲繼父安達優季4月16日被捕。圖／京都府警察本部
日本京都府南丹市11歲男童安達結希遭棄屍命案，37歲繼父安達優季4月16日被捕。圖／京都府警察本部

日本京都府南丹市11歲男童安達結希遭棄屍命案，37歲繼父安達優季4月16日被捕。警方於4月20日（周一）透過對學校官員的訪談獲悉，安達結希生前曾向同學抱怨「恨自己的父親」。京都府警方表示，他們暫未接獲任何關於安達結希遭受虐待或攻擊的報案，目前正在調查包括其家庭關係在內的相關事宜。

日本共同社引述消息人士報導，安達結希有時會在別人談到繼父時表現出負面情緒，稱「別提他的名字」。部分家長也知曉這一情況。

37歲的安達優季涉嫌於3月23日至4月13日期間遺棄其11歲兒子安達結希的屍體。安達優季在接受警方盤問中承認殺害及棄置安達結希的屍體，惟據警方17日最新披露，在安達優季被捕前接受自願偵訊時，他曾表示自己「一時衝動將他（安達結希）勒死」。

警方表示，根據驗屍結果，安達結希的死因「不明」，「屍體上並沒有刀傷或割傷」。據《全日本新聞網》同日報導，安達優季已承認將兒子送至學校後，在市內另一個地點將其殺害並棄屍。據信，安達優季曾多次轉移並藏匿安達結希的屍體。

延伸閱讀：

日本11歲男童被殺案 日媒：繼父疑曾公廁藏屍 警方緊急封鎖採證

日本11歲男童遭繼父殺害 生前曾抱怨「家有怪大叔」：一直在吵架

文章授權轉載自《香港01》

日本 棄屍 命案

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