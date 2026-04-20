「自行解體」影片曝…俄版見證者無人機粗製濫造 宛如「會飛的垃圾」

烏克蘭攔截無人機拍攝到的影片顯示，俄羅斯無間斷的無人機攻擊如今正由一批被評論員稱為「飛行垃圾」的無人機做為主力。外表明顯可見各種缺陷、品質粗製濫造，由此可見俄國的無人機製造基地正面臨嚴重問題。

軍事新聞媒體Defense-Blog轉貼了一段由無人機製造商Wild Hornets發布的影片，該影片記錄了多段俄國仿伊朗「見證者」（Shahed）無人機製造的「Geran」無人機嚴重損毀的片段。從暫停畫面可看出，這些無人機存在各式各樣的結構缺陷，包括機身面板似乎遺失、線材明顯外露，以及翼尖變形，甚至有架無人機的「機頭整流罩已完全脫落」。

這些觀察到的物理性毀損並非敵軍火力所致。執行攔截任務的烏克蘭部隊日益發現，部分來襲的Geran」無人機在進入交戰之前，結構就已經受損。

Watching the combat work of the 23rd NGU Brigade with interceptor STING from Wild Hornets — in great quality 🚀



Every successful interception in the sky means one less explosion among civilians. pic.twitter.com/kAcAnDvbzL — Wild Hornets (@wilendhornets) April 15, 2026

這顯示出俄國在人員、生產和供應方面面臨著許多問題。知情人士向該媒體指出，在生產大部分這些無人機的阿拉布加（Alabuga）經濟特區某工廠，雇用了數千名工人不分晝夜地進行生產，這些工人大部分是來自非洲的年輕女性。這些外籍勞工幾乎都是被誘騙或陷害到這間工廠工作的，住宿、機票和俄語課程的費用都會被從薪水中扣除。

惡劣的工作條件直接影響到無人機品質。由於該工廠完全以產量、而非品質為目標，他們使用劣質的中國大陸製零件，單架「Geran」無人機的生產成本約為4.8萬美元，是購買同類無人機成本的約25%。這種成本壓力直接影響到裝配作業。

這種無人機生產基地品質的惡化，正是導致「Geran」無人機命中率下降的主因。Defense-Blog報導指出，今年3月的數據顯示，「Geran」無人機的命中率已降至2025年3月來的最低點，並從去年10月起，打擊效能持續下降。由於品質控管已經崩潰，俄國如今已把這些無人機視為「消耗戰工具」，而非「精準攻擊工具」。