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烏克蘭無人機突襲黑海港口！俄土普塞掀大火釀1死 港區全面受創

中央社／ 莫斯科20日綜合外電報導
俄國黑海港口土普塞（Tuapse）遭到烏克蘭無人機攻擊，引發火災並造成至少1人死亡。路透
俄國黑海港口土普塞（Tuapse）遭到烏克蘭無人機攻擊，引發火災並造成至少1人死亡。路透

俄羅斯官員今天表示，俄國黑海港口土普塞（Tuapse）遭到烏克蘭無人機攻擊，引發火災並造成至少1人死亡。16日也發生1場類似攻擊，引發的大火直到數小時前才撲滅。

路透社報導，土普塞是俄羅斯南部主要港口之一，是石油產品出口樞紐，同時也有煤炭和肥料等散裝乾貨在此進出。當地還有1座俄羅斯石油公司（Rosneft）的大型煉油廠。

俄羅斯南部克拉斯諾達邊疆區（Krasnodar Krai）首長康卓葉夫（Veniamin Kondratiev）在通訊軟體Telegram上表示：「土普塞再度遭到重大無人機攻擊，港區發生火災。」

他指出，1名男子在港口遇難，另有1人受傷，無人機殘骸還對市區數棟建物造成破壞，包括幼兒園、小學、教堂及住宅大樓。

過去1個月烏克蘭加強對俄羅斯能源基礎設施的攻擊，這段期間美國將更多注意力放在伊朗戰爭，華府斡旋的俄烏和平談判進展則停滯。

俄羅斯 烏克蘭 火災 伊朗戰爭 石油

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