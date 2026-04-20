韓以外交摩擦升溫…李在明提及大屠殺引爭議 以色列批「淡化歷史」

（德國之聲中文網）今年4月，韓國總統李在明在社群平台X（前Twitter）發布一段影片，畫面顯示以色列士兵將巴勒斯坦人遺體自建築物上方推下，引發外交爭議。李在明在貼文中表示：「我必須查明此事是否屬實；若屬實，又採取了哪些措施。我們所批判的（二戰時期）慰安婦問題、猶太人大屠殺或戰時殺戮，在本質上並無不同。」

在後續貼文中，李總統澄清該影片拍攝於2024年9月，並強調即使對象為遺體，相關行為仍違反國際法。

該影片於4月10日由X平台帳號「Jvnior」轉傳，發文者聲稱，「現場畫面：以色列國防軍士兵虐待一名巴勒斯坦孩童，並將其從屋頂推下。他們自稱是『最講求道德的軍隊』。」

大屠殺紀念日前夕爆發爭議

對此，以色列外交部翌日在X平台回應稱，Jvnior是一個散播反以色列假訊息的虛假帳號，而相關影片拍攝於2024年，當時以軍正在執行反恐行動，並面臨迫在眉睫的生命威脅。以方同時批評，李在明總統選在大屠殺紀念日（4月14日）前夕發表相關言論，被視為淡化猶太人大屠殺；聲明還指出，李總統至今未就影片中的武裝分子，或伊朗與真主黨近期針對以色列平民的攻擊表態，並直言「總統先生，發文前最好先查證」。

據美聯社於2024年9月21日的報導，相關畫面由美聯社取得，拍攝於加薩衝突期間約旦河西岸的Qabatiya，內容顯示以色列士兵在交戰後處理三具巴勒斯坦成年男性遺體，並將其從建築物上方推下。

「Jvnior」自己介紹為「毫不妥協的穆斯林巴勒斯坦人」；又在今年3月25日的貼文中，更曾聲稱「911事件是以色列所為」、「反猶太主義是由猶太人造成的」等言論。

儘管爭議持續延燒，李在明總統仍於11日再次發文表示，國際社會對反人權行為所提出的批評，理應促使各方反思，並稱自己對目前的反應感到失望。隨後，韓國外交部也發表聲明，強調總統相關言論旨在闡述對普世人權價值的信念，並對以色列外交部的誤解與反駁表示遺憾。

李在明總統於4月10日在X平台發布的貼文，截至記者發稿之仍未刪除。對此，以色列媒體《今日報》及《最新消息》指出，「儘管以方提出抗議，李總統仍未刪除該貼文。」

利用以色列議題來彰顯立場和領導力？

此外，地緣政治專家、猶太人民政策研究所資深研究員Kobby Barda博士接受以色列英文報《耶路撒冷郵報》訪問時表示，此次爭端背後更深層的原因，可能在於整體中東局勢，而不僅是以色列本身。他指出，韓國高度依賴中東石油，霍爾木茲海峽運輸受阻將對其經濟造成重大衝擊；此外，韓國與伊朗之間仍存在數十億美元凍結資金問題。在此背景下，首爾一方面需回應能源與外交風險，另一方面也有向國內展現立場與領導力的政治需求，而以色列近來成為一個相對容易表態的議題。

韓國《朝鮮日報》分析指出，李在明在出任總統前後一直經常使用X與Facebook等社群媒體，並推測此次爭議貼文也是在清晨時分，以個人名義、未經官方查證及內部確認程序即對外發布，且可能受到確認偏誤影響。

《朝鮮日報》也指出，自1962年建交以來，韓國與以色列長期維持友好關係，兩國同為美國盟友；在冷戰時期，美國曾分別將韓國視為東北亞的重要戰略據點、將以色列視為中東的重要戰略夥伴。

一名熟悉韓國外交事務的人士向德國之聲表示，韓以兩國在尖端科技與太空產業等領域長期保持合作，加上韓國外交部已出面澄清，因此未必能將李在明的發言解讀為刻意針對以色列。

實際上，據「韓國貿易協會」資料，韓國在阻燃劑、藥品及半導體製程所需的溴產品中，有97.5%仰賴自以色列進口。

會不會引發美國誤解？

不過，韓國前駐歐盟及俄羅斯大使李在春向德國之聲表示，討論以色列相關議題時，不宜觸及大屠殺這類高度敏感的歷史議題。他認為，韓國政府近期對以色列的態度，可能會引發美國誤解，以為「韓國支持伊朗」。

以色列韓僑會董事長、希伯來大學政治學博士李康根向德國之聲表示，李在明總統提及大屠殺一事極不恰當。他認為，即使相關爭議最終透過外交途徑平息，以色列社會對此事的負面印象恐仍將持續，甚至延續至李在明卸任之後。李康根並指出，「李總統本應就以色列外交部的正式抗議表達歉意。」

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