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美菲日軍演「肩並肩」前夕 日本掌握2艘共艦出沒鹿兒島外海

中央社／ 東京20日專電
圖為美國海軍陸戰隊遠徵軍司令在「肩並肩」（Balikatan）聯合軍事演習開幕式上發表。歐新社
圖為美國海軍陸戰隊遠徵軍司令在「肩並肩」（Balikatan）聯合軍事演習開幕式上發表。歐新社

日本防衛省今天表示，海上自衛隊於19日上午11時左右，在鹿兒島縣橫當島西南約60公里海域，確認到正在向東航行的中國海軍艦艇。

根據統合幕僚監部發布資料，當時正在航行的包括一艘魯陽III級飛彈驅逐艦（舷號133），以及一艘江凱II級護衛艦（舷號577）。這兩艘船艦隨後通過奄美大島與橫當島之間海域，朝東北方向航行進入太平洋。

防衛省與自衛隊指出，由隸屬於第4警戒隊的護衛艦「舞鶴」（やはぎ）進行警戒監視與情報蒐集。

與此同時，菲律賓今天啟動與美國定期舉行的大規模聯合軍演「肩並肩」（Balikatan），日本自衛隊首度正式參與，成為本次演習一大焦點。

共同社報導，日本自衛隊從2012年起以觀察員身分參加，這次派遣約1400人規模參與，並預計實施實彈射擊訓練。此外，南海地區也預定進行多國聯合演習，可能引發與菲律賓存在領土爭議的中國反彈。

在菲律賓首都馬尼拉舉行開幕式後的記者會上，美方表示「日本的參與令人非常歡迎。」日本防衛省統合幕僚監部的陸上自衛隊一等陸佐樋口毅則在記者會表示，希望透過此次演習，「進一步加深參與國之間的相互理解。」

日本 鹿兒島 自衛隊 南海 美國 菲律賓 演習

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