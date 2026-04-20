美菲聯合軍演「肩並肩」 北京：國與國軍事合作不應針對第三方

美國與菲律賓今天啟動年度、代號「肩並肩」的大規模聯合軍事演習，日本自衛隊也參與其中。對此，中國外交部表示，國與國之間展開軍事安全合作，不應該針對第三方或損害第三方的利益。

據陸媒澎湃新聞，有媒體下午在中國外交部例行記者會提問，日本自衛隊也參與美菲今年年度聯合軍事演習，「此次演習正值中菲關係、中日關係緊張之際。請問中方對美菲此次軍事演習持何立場？」。

中國外交部發言人郭嘉昆回應，單邊主義和軍事霸凌已為世界帶來深重災難，亞太地區最需要的是和平安寧，最不需要的是引入外部力量製造分裂對抗。

郭嘉昆強調，國與國之間展開軍事安全合作，不應該損害地區國家間的相互理解與信任，不應該破壞地區的和平穩定，不應該針對第三方或損害第三方的利益，「我們想提醒有關國家，一味在安全上相互綑綁，只會引火燒身，反噬自身」。

美菲20日啟動年度、代號「肩並肩」（Balikatan）大規模聯合軍演。雙方人員表示，多套先進飛彈系統將在演習中亮相，並強調演習不針對任何國家。

「肩並肩」菲方指揮官羅倫索（Francisco LorenzoJr.）在開幕儀式後記者會表示，演習地點涵蓋呂宋島北部地區，但不在「台灣附近」。據菲律賓軍方提供的資料，今年演習地點向北延伸到與台灣隔海相望的巴丹群島（Batanes），在區域情勢持續緊張之際，引發外界關注。

今年演習共有菲律賓、美國、日本、澳洲、加拿大、法國及紐西蘭等7國直接參與，規模逾1萬7000人，預定5月第1周結束。