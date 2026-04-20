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全球首場擺脫化石燃料會議將登場 擬聚焦能源安全
美伊戰爭凸顯各國大幅依賴煤炭、石油及天然氣之際，逾50個國家將於下週齊聚哥倫比亞，參加全球首場致力逐步擺脫化石燃料的國際會議，分析家認為該會議將聚焦能源安全等議題。
法新社報導，美伊戰爭引發石油供應緊縮和價格飆漲，使各國急於確保能源供應無虞，國際能源總署（IEA）稱這是史上最大的能源供應衝擊。
這場會議預計4月28至29日在哥倫比亞城市聖馬塔（Santa Marta）舉行。會議共同主辦國哥倫比亞的環境部長韋勒茲托瑞斯（Irene Velez Torres）表示，數月前宣布舉辦的這場會議，在能源危機爆發後「更加凸顯其重要性」。
此次會議起源於對聯合國（UN）氣候談判共識機制感到失望，針對化石燃料退場策略的相關會談遲遲無法取得進展。
主辦方表示，伊朗封鎖荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）引發能源衝擊，進一步增強化石燃料退場的急迫性，儘管部分國家為了確保能源供應無虞，在短期內轉向煤炭。
分析人士認為，能源安全議題重要性堪比氣候變遷優先事項，都將成為會議討論主軸。
澳洲、加拿大和挪威等主要化石燃料生產國，及安哥拉、墨西哥與巴西等開發中的石油大國，以及依賴煤炭的土耳其和越南等新興市場預料都將出席。
其他參與者包含數十個島嶼國家和小型開發中國家，及德國、法國、英國等主要經濟體。
韋勒茲托瑞斯認為，能使產油國參與討論這項「禁忌」議題，是「向前邁進一大步」。
她強調：「我們需要建構更誠實和敞開的對話空間，把所有選項攤在桌面上。沒有人說擺脫化石燃料是容易的事，但我們必須使有關各方齊聚一堂。」
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