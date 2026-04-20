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伊朗局勢升溫…高市早苗強化中東危機外交 調停角色受關注

中央社／ 東京20日專電
日本首相高市早苗。（路透）
日本首相高市早苗。（路透）

伊朗情勢持續升溫，日本首相高市早苗近日加大首腦外交力道，橫跨亞洲、中東與歐洲密集互動，試圖運用日本長年累積的國際關係提升影響力。不過，面對外界期待日本在美伊之間扮演更積極調停角色，政府仍顯審慎。

時事通信社報導，高市15日在「亞洲．淨零排放共同體」（AZEC）線上峰會後向媒體強調，「日本不應只是向陷入困境的國家提供石油，而是應該帶領整個亞洲走向更加強大與富裕的道路。」

該會議有菲律賓、馬來西亞、新加坡、泰國、越南、東帝汶、孟加拉與韓國等國領袖參與。高市早苗並在會議上宣布，將提供總額約100億美元（約1兆6000億日圓、新台幣3100億元）的金融支援，協助維持亞洲地區石油與相關物資供應。此舉也被解讀為意圖牽制中國在亞洲的影響力。

此外，高市近期也透過電話與會談，密集與各國領袖溝通。繼3月與馬紹爾群島、馬來西亞、菲律賓及印尼領袖會談後，本月再與法國、阿拉伯聯合大公國、越南、阿曼及波蘭領袖交換意見；並於8日與伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）通話，13日再與巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）溝通，呼籲盡速降溫局勢。

另一方面，美國總統川普先前在華府會談中要求日方發揮更大貢獻。外務省官員坦言，政府希望「讓外界看到日本正在積極作為」。然而，川普近期仍點名包括日本在內的盟友「沒有幫助美國」，且雙方在會談後未見進一步互動跡象。

在國際輿論上，要求日本更進一步介入調停的聲音升高。隨著川普稱「中國被伊朗帶上談判桌」，有專家批評日本未把握機會發揮居中協調角色。高市17日雖向英法主導的相關國家會議傳達支持「支持相關國家斡旋努力」，但隨著美國時間21日的美伊停火期限將至，外界普遍認為日本仍需加大外交斡旋力道。

高市早苗 中東 伊朗 阿拉伯

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