菲美：肩並肩演習無涉台灣 先進飛彈系統將亮相

菲、美今天啟動一年一度、代號「肩並肩」的大規模聯合軍事演習，雙方人員表示，多套先進飛彈系統將會亮相，但強調演習不針對任何國家，也不會在台灣附近海域舉行。

「肩並肩」（Balikatan）菲方指揮官羅倫索（Francisco Lorenzo Jr.）在開幕儀式後的記者會上說明，演習地點將涵蓋呂宋島北部地區，但不在「台灣附近」，以及連接台灣與菲律賓的巴士海峽（BashiChannel）。

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）去年8月曾說，如果台海爆發衝突，菲律賓將無法置身事外。根據菲律賓軍方提供的資料，今年的演習地點向北延伸到與台灣隔海相望的巴丹群島（Batanes），在區域情勢持續緊張之際，引發外界關注。

羅倫索強調，美軍及其他理念相近國家的部隊僅是來菲參加演習，不會長期駐紮，演習結束後將立即返回原駐地。

「肩並肩」演習美方指揮官沃特曼（ChristianWortman）也表示，美軍沒有在菲律賓擴大部署的規劃，包括在巴丹群島，任何駐軍都將是輪換性質。

另一方面，這屆「肩並肩」演習，菲美雙方將動用多項先進飛彈系統。

羅倫索說，菲律賓向印度購買的「布拉莫斯」（BrahMos）反艦導彈系統，將在「模擬」環境下參與演習；沃特曼則證實，「泰風」（Typhon，又譯堤豐）中程陸基飛彈發射系統及「海軍/陸戰隊遠征艦隊阻絕系統」（NMESIS），也都將被「整合」到演習中。

雙方認為，累積這些武器系統的規劃、協調和整合經驗至關重要，以在協同作戰或應用時發揮更大的潛力。

美軍利用先前幾次軍演的機會，把「泰風」和「海軍/陸戰隊遠征艦隊阻絕系統」帶到菲律賓，之後並未撤走，中國政府曾多次表達抗議。

今年的「肩並肩」共有菲、美、日、澳、加、法與紐西蘭等7國直接參與，規模超過1萬7000人，預定5月第一週結束，以強化理念相近國家間的協同作戰能力，維護印度太平洋地區的自由開放。