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墨西哥反毒車輛失控墜谷釀4死 含美使館人員

中央社／ 墨西哥市19日綜合外電報導

墨西哥檢方今天表示，4名反毒人員在北部地區完成大規模緝毒行動後，於返程途中發生車禍身亡，4名死者中有2人為美國大使館人員。

法新社報導，州檢察官郝瑞吉（Cesar Jauregui）指出，經過為期3個月的調查後，執法單位本月17日和18日在奇瓦瓦州（Chihuahua）莫瑞洛斯（Morelos）地區突襲6個非法製毒據點。

他表示，當時由5輛車組成的官方車隊中，領頭車輛在行駛途中失控衝出路面墜入山谷，導致車內人員喪命。

郝瑞吉說，遇難的2名美國人是「教官級人員」，負責執行訓練任務，作為美墨反毒合作的一環。

美國駐墨西哥大使強生（Ronald Johnson）在社群平台X發文悼念罹難者，並提到在這起事故中罹難的墨方人員分別為奇瓦瓦州州調查局局長和一名警官。

強生表示：「我們向他們致敬的同時，也肯定他們在應對當代最重大挑戰之一時的奉獻與努力。」

他還說：「這起悲劇提醒世人，那些致力於保護社會安全的美墨官員所面臨的風險，也更加堅定我們延續他們使命的決心。」

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