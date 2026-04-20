教宗譴責資源掠奪 安哥拉傳遞和平信息

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】

教宗良十四世訪問安哥拉！這趟行程主要關注該國貧富懸殊的矛盾現狀，教宗強烈批評將自然資源商品化的開採主義，並呼籲當局打破長期以來剝削非洲的利益循環，轉向追求社會正義。另外，教宗也特別前往與奴隸貿易史相關的聖地，傳遞和平與尊嚴的信息。

教宗譴責列強剝削

《法蘭西24》報導，教宗良十四世非洲訪問18日抵達安哥拉，其強調安哥拉擁有豐富的石油與礦產，但多數民眾卻仍生活在赤貧之中。對此，教宗公開譴責列強長期剝削非洲資源的開採主義，並呼籲終結導致貧困與環境破壞的利益循環。

演說中，教宗回顧該國從殖民掠奪到內戰的慘痛歷史，以及過去政權的貪腐問題，盼現任領導層將人民的尊嚴置於經濟利益之上，並安撫這個飽受創傷的民族。此外，教宗將前往曾與奴隸貿易密切相關的穆希馬聖地祈禱，象徵教會對過往剝削歷史的反省與和平願景。

盼安哥拉制度改革

《宗教通訊社》報導，安哥拉長期受貪腐與內戰遺緒影響，導致多數國民仍生活在極度貧窮之中，而教宗特別關注該國嚴重的貧富懸殊與社會不公。另外，教宗也針對青年失業、政治責任及道德正義發聲，期望能為該國帶來心靈慰藉與制度改革。

外界認為，教宗訪問可能對安哥拉政府施壓，敦促其將國家財富轉化為全民共享的利益，並藉此強調教會在推動社會和解與維護大眾福祉中的關鍵角色。

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