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秘魯總統大選計票結果延後 數千民眾上街頭抗議

中央社／ 利馬19日綜合外電報導

法新社報導，今天至少有3000名秘魯民眾在首都利馬（Lima）示威，要求清點總統大選的計票結果。暫居得票第三名的保守派候選人亞里阿嘉指控選舉舞弊。

國家選舉程序辦公室（ONPE）先是因為運送選票等後勤作業混亂，而遭指控有違規情事和舞弊。如今極保守派候選人亞里阿嘉（Rafael Lopez Aliaga）的支持者，以及多個公民團體走上街頭，要求他們的選票必須受到尊重。

示威者聚集在國家選舉程序辦公室附近，揮舞旗著幟及標語，高喊「拒絕舞弊、尊重選票」等口號。

64歲選民瓦維德（Edith Valverde）向法新社表示：「這次選舉已經是舞弊了，但當局不願承認；我們會為自己的選票奮戰到底。」

一名官員昨天表示，由於投票作業混亂、選情膠著，總統大選第一輪的計票結果，將延至5月中旬才公布。

法新社報導，選舉至今已開出93.4％選票，日裔右派候選人藤森惠子（Keiko Fujimori）以17％支持度暫時領先。

首輪結果的前兩名，將進入6月的第2輪決選。

左派候選人桑傑士（Roberto Sanchez）獲得12％選票，目前居第二；亞里阿嘉則以11.9％緊追在後居第三，形成拉鋸。

曾擔任利馬市長的亞里阿嘉對開票延誤批評最激烈。他在無證據下指控選舉出現舞弊，要求這次選舉無效。

此次選舉因首都利馬部分投票所出現選票未及時送到情況，選舉過程一度混亂，而必須將投票延至20日才結束。儘管如此，歐洲聯盟（EU）的選舉觀察團仍給予這次選舉正面評價。

政局長期動盪的秘魯，過去8任總統中，有4人遭國會彈劾。今年4月的總統大選，有創紀錄的35位候選人參選。

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