越南恐加深對中依賴風險 學者：竹子外交似拆除防護

越南、中國簽訂32項合作，中國將協助建設鐵路等大型工程。學者告訴中央社，越南仍堅持不結盟的竹子外交，深化與美、中關係，並未傾向北京。然而河內看似正拆除小國與大國合作時的保護機制，對北京依賴風險恐加深。

越南領導人蘇林（Tô Lâm）15日訪中會見中國國家主席習近平，加強政治信任、戰略協同。部分分析指出，越南、中國正在「對齊」（align），或稱蘇林正「轉向」北京，引起外界討論越、美、中關係未來走向。

夏威夷「亞太安全研究中心」（APCSS）越南暨亞洲事務專家伏溫（Alexander Vuving）19日接受中央社書面訪問時指出，越共總書記蘇林已將年均兩位數的經濟成長率設定為不可妥協的目標。

為此，越南需與世界所有經濟強國建立更緊密的聯繫。美國和中國是世界最大的兩個經濟強國，即使美中競爭加劇，越南仍將努力與兩國都拉近關係。他認為，越南接下來繼續深化與中國和美國的關係，更廣泛運用被河內視為「安全網」的竹子外交。

所謂的「竹子外交」是前越共總書記阮富仲（Nguyen Phu Trong）所交代的，在外交上要像「根堅、身實、枝柔」的越南竹子。所謂根堅，就是原則堅定；枝柔，就是手段靈活，而最終目標就是確保在任何情況、任何時候都要服務於國家和民族利益。

蘇林訪中以雙邊簽署32項各領域合作協議劃下句點，聚焦鐵路互聯互通、黨際交流、基礎建設與供應鏈合作。

被問及河內對北京依賴程度加深是否帶來風險，伏溫回覆中央社：「是的，我認為越南正在面臨對北京更深層依賴的風險。」

伏溫指出，小國與大國深化關係必須同時建立保護機制，以避免對大國的危險依賴。「然而，越南在加強與中國的合作時，似乎正在拆除一些為保護其『竹子外交』而建立的護欄」。

他說，與中國企業達成的5G協議便是一例，這將使中國對越南的網路安全擁有一定的控制權。這種「無護欄竹子」（fenceless bamboo）做法將對越南的安全和自主權帶來負面影響。

波士頓學院政治系訪問學者武春康（Khang Vu）19日回覆中央社詢問時指出，川普的行動帶來不可預測性，不利於經濟發展。「但越南不願危及與美國關係，因越南需要進入美國市場並獲得美國技術。因此，越南將繼續在美中之間尋求平衡」。

他對於依賴中國的風險則有不同看法。他認為，儘管越南尋求加強與中國在能源、5G基礎設施和鐵路領域的合作，但若風險大於收益，越南仍有其他替代方案，可以與其他國家合作，依賴風險較低。

「越南之所以有這些替代方案，是因為奉行不結盟外交政策，讓河內得以繼續獲得西方、日本和韓國的技術，這也將使越南更堅定地推行竹子外交」。

部分學者及多數中國觀點，認為越南的天秤正傾向中國。有分析指出，受基礎設施需求、經濟相互依存以及國內政治變革的驅動，河內似乎更加堅定地傾向於北京。

伏溫向中央社分析，「我不認為越南試圖在北京和華盛頓之間保持平衡的同時，會堅定地向中國傾斜。越南正深化與中國和美國的關係，並在兩者之間搖擺不定。若你看到越南向中國靠攏，那是因為它剛向美國靠攏了一步；當你看到越南向中國靠攏，就可預期它未來也會向美國靠攏。」。

他指出，越南可能暫時更傾向中國或美國，但這只是在兩大強國之間微妙平衡策略的一部分。此外，在深化與中國和美國的關係的同時，越南也在加強與其他主要大國，特別是俄羅斯、日本和歐盟的關係。

在武春康看來，儘管蘇林訪中後，越南似乎在某些方面傾向中國，但仍堅持不結盟外交政策，在與大國關係中保持中立。

他指出，在越中聯合聲明裡，越南重申「與中國的關係是其獨立自主、多邊化和多元化外交政策的客觀需求、戰略選擇和首要任務」，也強調了越南不結盟、自主的外交原則，「蘇林這次訪中是為了平衡他二月的訪美行程」。