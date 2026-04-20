伊朗副總統嗆「荷莫茲的安全不是免費的」 要全世界在這兩者之間抉擇

土耳其安納杜魯新聞社報導，伊朗第一副總統阿瑞夫（Mohammad Reza Aref）今天警告說，如果伊朗的石油出口持續受到限制，荷莫茲海峽的安全將無法獲得保障報導。

阿瑞夫在社群平台 X 上表示：「沒有人可以在限制伊朗石油出口的同時，又指望其他人獲得免費的安全保障。」

他補充說：「荷莫茲海峽的安全並不是免費的。」

阿瑞夫表示，整個世界面臨在「所有人共享自由的石油市場」或「所有人都要付出大幅代價」之間進行選擇。

他還說，全球燃料價格的穩定，取決於「保證且持續終止對伊朗及其盟友施加經濟與軍事壓力」。

目前荷莫茲海峽陷入混亂。儘管伊朗上周五宣布全面開放海峽，但上周六再度實施封鎖，有印度船隻嘗試通過時，遭遇伊朗開火警告，被迫調頭；美國則於4月13日對伊朗實施海上封鎖，19日更宣布已對一艘伊朗貨船開火並予以扣押。

美伊雙方在4月11日至12日於伊斯蘭堡舉行首輪談判但未達成協議，目前正準備於周二進行第二輪會談。