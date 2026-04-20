快訊

監院重啟林智堅學倫案調查 蘇宏達：願受挑戰但勿藉議題攻擊台大

撿到「泥巴醜貓」清洗5小時現出真面目 所有人驚呼撿到寶

聽新聞
0:00 / 0:00

以色列命軍方全力掃除威脅 矢言剷平黎南民宅

中央社／ 貝魯特19日綜合外電報導

以色列表示，儘管以黎已停火，軍方仍受命全力掃除黎巴嫩境內威脅，並矢言剷平據稱被真主黨所用的民宅。黎巴嫩國營媒體報導，相關拆除行動今天正在進行。

法新社報導，以黎自17日起停火10天，部分流離失所的居民正趕回黎巴嫩南部的家園，但也有人對於以黎停火協議能否落實感到不安。

在迪賓村（Dibbine），法新社記者目睹一名男子正在查看房屋受損情況，人們在斷垣殘壁旁穿梭走動；在斯利法村（Srifa），另一名記者看到居民陸續返回村莊，並從車上卸下床墊和洗衣機等生活用品；在其他地方，也有記者看到民眾回家取走財物後，隨即又動身離開。

以色列國防部長卡茲（Israel Katz）表示，他與總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）已令軍方「採取全力行動」，無論在地面或空中，即便處於停火期間，也須掃除一切威脅，確保以軍在黎巴嫩境內的安全。

他指出，軍方也接獲命令，須拆除所有設有「詭雷」的建築或道路，並剷平邊境前線村莊中，所有實際作為真主黨軍事據點的房屋。

黎巴嫩國家通訊社（NNA）今天報導：「以色列敵軍仍持續摧毀班特吉貝爾（Bint Jbeil）殘存的房屋」。以黎停火前，班特吉貝爾鎮是以軍與真主黨的激戰地。

以色列 黎巴嫩 真主黨

延伸閱讀

以黎停火 以複製加薩模式駐防 設「黃線」禁返黎南55村莊

以黎停火生效 黎巴嫩總統：將推動永久性協議

法籍聯合國維和士兵黎巴嫩遇襲身亡 法國控真主黨「要為一切負責」

中東戰爭第50天／荷莫茲再陷危機、川普急開會 最新發展一次看

相關新聞

2台人墜機命喪阿蘇火山！日擬出動1特殊機具闖火口找回遺體

熊本日日新聞18日報導，日本熊本縣阿蘇市今年1月發生觀光直升機墜入火山口事故，機上2名台灣籍旅客與1名日本籍機長至今下落不明，生還可能性極低。最新消息指出，當地相關單位已著手協調，研擬動用具遠端操作能力的特殊無人機重機具進入火口，展開人員與機體回收作業。

羅興亞視角下的緬甸史：殖民歷史為何讓若開邦的穆斯林成為軍政府迫害的對象？

緬甸西南方的若開邦（Rakhine State）是緬甸通往孟加拉灣的門戶，也是緬甸與鄰國孟加拉邊境接壤的省份。若開邦北部是羅興亞人在緬甸世世代代定居的土地，但就如同緬甸是一個多元民族的國家，若開邦也不是只有羅興亞人定居於此，而是信仰伊斯蘭教的羅興亞人（Rohingya）與若開（Rakhine people）佛教徒和平共處數百年的土地。

荷莫茲海峽開了又關訊息太亂 連印度油輪闖關也被伊朗開火阻擋

伊朗外交部長阿拉奇上周五在 X 平台上發文宣稱荷莫茲海峽「完全開放」後，一艘滯留波斯灣的油輪隨即起錨，航向這條狹窄水道。

伊朗副總統嗆「荷莫茲的安全不是免費的」 要全世界在這兩者之間抉擇

土耳其安納杜魯新聞社報導，伊朗第一副總統阿瑞夫（Mohammad Reza Aref）今天警告說，如果伊朗的石油出口持續受到限制，荷莫茲海峽的安全將無法獲得保障報導。

韓總統李在明訪印度：盼共同維護荷莫茲海峽安全

韓國總統李在明赴印度進行國是訪問，他接受印度時報（Times ofIndia）訪問表示，韓國能源需求與印度同樣高度仰賴荷...

強化防空戰略 澤倫斯基籲建歐洲反彈道武器防禦系統

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，歐洲必須擁有自己的反彈道武器防禦系統，烏克蘭已就此...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。