以色列命軍方全力掃除威脅 矢言剷平黎南民宅

以色列表示，儘管以黎已停火，軍方仍受命全力掃除黎巴嫩境內威脅，並矢言剷平據稱被真主黨所用的民宅。黎巴嫩國營媒體報導，相關拆除行動今天正在進行。

法新社報導，以黎自17日起停火10天，部分流離失所的居民正趕回黎巴嫩南部的家園，但也有人對於以黎停火協議能否落實感到不安。

在迪賓村（Dibbine），法新社記者目睹一名男子正在查看房屋受損情況，人們在斷垣殘壁旁穿梭走動；在斯利法村（Srifa），另一名記者看到居民陸續返回村莊，並從車上卸下床墊和洗衣機等生活用品；在其他地方，也有記者看到民眾回家取走財物後，隨即又動身離開。

以色列國防部長卡茲（Israel Katz）表示，他與總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）已令軍方「採取全力行動」，無論在地面或空中，即便處於停火期間，也須掃除一切威脅，確保以軍在黎巴嫩境內的安全。

他指出，軍方也接獲命令，須拆除所有設有「詭雷」的建築或道路，並剷平邊境前線村莊中，所有實際作為真主黨軍事據點的房屋。

黎巴嫩國家通訊社（NNA）今天報導：「以色列敵軍仍持續摧毀班特吉貝爾（Bint Jbeil）殘存的房屋」。以黎停火前，班特吉貝爾鎮是以軍與真主黨的激戰地。