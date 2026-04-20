韓總統李在明訪印度：盼共同維護荷莫茲海峽安全

韓國總統李在明赴印度進行國是訪問，他接受印度時報（Times ofIndia）訪問表示，韓國能源需求與印度同樣高度仰賴荷莫茲海峽，確保海上航線安全對兩國至關重要，雙方將攜手合作，保障這條關鍵航道的安全。

美國、以色列與伊朗在中東的戰爭持續，全球20%石油和天然氣等能源產品必經的重要航道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）遭封鎖，讓世界各國能源短缺，民生、經濟問題陸續浮現。

李在明接受印度時報採訪時，談到韓國能源需求與印度同樣高度仰賴荷莫茲海峽，韓國將如何與印度合作，共同維護荷莫茲海峽暢通，將中東危機對全球經濟和能源安全的影響降到最低，進一步降低全球供應鏈風險一事。

李在明表示，韓國、印度都倚賴中東提供很大一部分的能源，當中包括石油和天然氣，因此，確保（荷莫茲海峽）海上航線安全，對兩國人民的安全、國家的存亡，都是至關重要的。

他提到韓國將與印度保持密切溝通，確保所有船隻都能安全、自由地行經荷莫茲海峽，「我們將繼續在相關的國際場合上努力，共同為維護這項承諾努力。」

李在明指出，韓國和印度必須共同完成的另一項任務，就是讓能源供應多元化得以實現，在全球經濟不確定性日益加劇的背景下，兩國相信會展開具前瞻性的戰略合作，增進兩國共同利益。

經濟時報提到，韓國在貿易、科技、關鍵礦產、國防、造船等關鍵領域，居全球領導地位，李在明也分享他對韓國與印度在這些領域建立特殊戰略夥伴關係的願景。

李在明點出，韓國、印度的夥伴關係不僅建立在高度互補的經濟基礎上，更建立在民主和市場經濟等共同的核心價值上。

李在明表示，目前地緣政治不確定性加劇，多邊主義面臨的挑戰日益嚴峻，韓國和印度比過往任何時候更需緊密合作，希望雙方加速談判，在電子、汽車產業外，再把合作拓展到造船、金融、國防工業等領域。

另外，李在明也提到，兩國將加強在人工智慧（AI）和數位技術領域的合作，因為韓國有世界一流的人工智慧基礎設施，印度則有龐大的人工智慧人才庫，「那自然讓我們成為了合作夥伴」。

至於在文化和人文上的互動，李在明認為雙方應該進一步拓展與彼此的交流，他認為，這是兩國關係的基石，透過印度包括寶萊塢（Bollywood）在內的豐富文化資源，與韓國在全球具影響力的韓流文化融合，能創造出更大的影響力。

李在明為期6天的國是訪問以印度為首站，19日抵達新德里後，預計今天與印度總理莫迪（NarendraModi）舉行領袖會談，討論雙方在造船、金融、人工智慧、軍工等領域的合作；李在明21日將前往越南河內，預定22日與越南共產黨中央委員會總書記、國家主席蘇林舉行會談，出訪行程暫訂24日結束。