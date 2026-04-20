能源危機延燒出招 歐盟推遠距上班「每周至少1天」

歐盟執委會為減少化石燃料需求，本周將向會員國建議一系列措施，包括鼓勵企業每周至少一天強制遠距上班、補貼大眾運輸系統、調降節能熱泵與太陽能板的加值稅、研發電動車租借計畫等，以便立刻緩和高漲的能源價格。

據估算，中東衝突已使歐盟化石燃料進口成本額外增加220億歐元（約258億美元）。根據英國「金融時報」取得的草案文件，歐盟委員會預計22日向成員國送交相關方案，目標「立即緩解」能源價格高漲帶來的衝擊；具體方向涵蓋降低能源需求、提升能源效率，以及推動清潔能源轉型，延續2022年俄烏戰爭期間的節能經驗。

歐盟鼓勵企業盡可能安排員工每周至少一天遠距辦公，並建議各國提供大眾運輸補助、關閉部分公共建築，下修高速公路速限至110公里，以及調降熱泵、鍋爐與太陽能板的增值稅。同時，歐盟也推出一份遠大的電氣化目標，協助成員國推動包括熱泵、電動車及小型電池在內的「清潔科技租賃計畫」。

熱泵是透過電力將環境中的低溫熱能（如空氣、地下水或土壤中的熱）轉移至室內使用的設備，運作原理類似逆向版冷氣機。與傳統以燃燒天然氣或燃油產熱的鍋爐不同，熱泵並非直接產生熱，而是「搬運」熱，因此能源效率可達300％，直接降低對化石燃料的依賴。

另據「Remote Work Europe」報導，「每周一天強制遠距」構想是歐盟首次明確將遠距辦公定位為能源政策工具，而非單純的勞動政策或勞工福利。上述措施印證了多年數據得出的結論：遠距辦公可從國家整體層面降低能源消耗，而抵制遠距辦公的雇主也應留意，因為現場上班已經不再符合歐盟整體政策方向。

不過，多位歐盟官員強調，上述措施大多屬建議性質，並不具法律強制約束力。一名官員表示，當能源供應面臨壓力時，政府有責任提供節能指南，但不會直接干預民眾日常生活。

此外，歐盟委員會亦考慮立法降低能源成本。兩項主要提案包括：調整電力市場規則以降低輸電成本，以及修訂相關指令，確保電力稅率低於化石燃料稅率。文件亦提及，成員國可對能源密集產業的電力採取零稅率，減輕企業負擔。

這些旨在減少石油和天然氣消耗的建議，是應對能源成本上漲的一籃子方案的一環，其他還包括推動能源系統電氣化，以及加強化石燃料採購的協調。根據文件，包括解決航空燃油短缺問題等措施仍有待制定。