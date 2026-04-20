快訊

柯文哲逢甲掃街…六分局長誤洩辣椒水糗大 警局長吳敬田自請處分

0420-0426「血型+生肖」財運TOP5！B型1動物「勢如破竹」：收入直線狂飆

以前小一生都走路上學？「鑰匙兒童」消失 網點名2重大案件成轉折

聽新聞
0:00 / 0:00

能源危機延燒出招 歐盟推遠距上班「每周至少1天」

世界日報／ 編譯中心／綜合19日電

歐盟執委會為減少化石燃料需求，本周將向會員國建議一系列措施，包括鼓勵企業每周至少一天強制遠距上班、補貼大眾運輸系統、調降節能熱泵與太陽能板的加值稅、研發電動車租借計畫等，以便立刻緩和高漲的能源價格。

據估算，中東衝突已使歐盟化石燃料進口成本額外增加220億歐元（約258億美元）。根據英國「金融時報」取得的草案文件，歐盟委員會預計22日向成員國送交相關方案，目標「立即緩解」能源價格高漲帶來的衝擊；具體方向涵蓋降低能源需求、提升能源效率，以及推動清潔能源轉型，延續2022年俄烏戰爭期間的節能經驗。

歐盟鼓勵企業盡可能安排員工每周至少一天遠距辦公，並建議各國提供大眾運輸補助、關閉部分公共建築，下修高速公路速限至110公里，以及調降熱泵、鍋爐與太陽能板的增值稅。同時，歐盟也推出一份遠大的電氣化目標，協助成員國推動包括熱泵、電動車及小型電池在內的「清潔科技租賃計畫」。

熱泵是透過電力將環境中的低溫熱能（如空氣、地下水或土壤中的熱）轉移至室內使用的設備，運作原理類似逆向版冷氣機。與傳統以燃燒天然氣或燃油產熱的鍋爐不同，熱泵並非直接產生熱，而是「搬運」熱，因此能源效率可達300％，直接降低對化石燃料的依賴。

另據「Remote Work Europe」報導，「每周一天強制遠距」構想是歐盟首次明確將遠距辦公定位為能源政策工具，而非單純的勞動政策或勞工福利。上述措施印證了多年數據得出的結論：遠距辦公可從國家整體層面降低能源消耗，而抵制遠距辦公的雇主也應留意，因為現場上班已經不再符合歐盟整體政策方向。

不過，多位歐盟官員強調，上述措施大多屬建議性質，並不具法律強制約束力。一名官員表示，當能源供應面臨壓力時，政府有責任提供節能指南，但不會直接干預民眾日常生活。

此外，歐盟委員會亦考慮立法降低能源成本。兩項主要提案包括：調整電力市場規則以降低輸電成本，以及修訂相關指令，確保電力稅率低於化石燃料稅率。文件亦提及，成員國可對能源密集產業的電力採取零稅率，減輕企業負擔。

這些旨在減少石油和天然氣消耗的建議，是應對能源成本上漲的一籃子方案的一環，其他還包括推動能源系統電氣化，以及加強化石燃料採購的協調。根據文件，包括解決航空燃油短缺問題等措施仍有待制定。

相關新聞

2台人墜機命喪阿蘇火山！日擬出動1特殊機具闖火口找回遺體

熊本日日新聞18日報導，日本熊本縣阿蘇市今年1月發生觀光直升機墜入火山口事故，機上2名台灣籍旅客與1名日本籍機長至今下落不明，生還可能性極低。最新消息指出，當地相關單位已著手協調，研擬動用具遠端操作能力的特殊無人機重機具進入火口，展開人員與機體回收作業。

旅韓注意！大韓航空5月調漲燃油費 比美伊戰前狂漲7倍

CNN報導，美伊衝突的影響持續外溢，全球能源市場動盪也反映在航空票價上。南韓最大航空公司之一大韓航空（Korean Air）最新公告，5月起將再度調漲燃油附加費，部分航線水準已飆到2月底伊朗戰爭爆發前的約7倍。

伊朗副總統嗆「荷莫茲的安全不是免費的」 要全世界在這兩者之間抉擇

土耳其安納杜魯新聞社報導，伊朗第一副總統阿瑞夫（Mohammad Reza Aref）今天警告說，如果伊朗的石油出口持續受到限制，荷莫茲海峽的安全將無法獲得保障報導。

教宗譴責資源掠奪 安哥拉傳遞和平信息

教宗良十四世訪問安哥拉！這趟行程主要關注該國貧富懸殊的矛盾現狀，教宗強烈批評將自然資源商品化的開採主義，並呼籲當局打破長期以來剝削非洲的利益循環，轉向追求社會正義。另外，教宗也特別前往與奴隸貿易史相關的聖地，傳遞和平與尊嚴的信息。

秘魯總統大選計票結果延後 數千民眾上街頭抗議

法新社報導，今天至少有3000名秘魯民眾在首都利馬（Lima）示威，要求清點總統大選的計票結果。暫居得票第三名的保守派候...

韓總統李在明訪印度：盼共同維護荷莫茲海峽安全

韓國總統李在明赴印度進行國是訪問，他接受印度時報（Times ofIndia）訪問表示，韓國能源需求與印度同樣高度仰賴荷...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。