保加利亞大選 親俄前總統料勝選 外界憂「第二個奧班」

根據出口民調，保加利亞親俄羅斯前總統拉德夫（Rumen Radev）領導的政黨有望在19日國會大選中輕鬆勝出，有望打破此前由一場反貪運動引發、持續約5年的政治僵局；不過，拉德夫的親俄疑歐等立場，隨時可能成為「左翼奧班（Viktor Orban）」。最終選舉結果預計將於20日正式公告。

疑歐派前戰鬥機飛行員拉德夫反對軍援烏克蘭抗俄。去年12月爆發大規模抗議迫使前屆政府垮台後，他於今年1月辭去總統職務投入本次大選。62歲拉德夫在首都索菲亞投票後表示，保加利亞再次迎來了可以徹底擺脫「寡頭管治模式」的歷史契機。

這是這個約650萬人口的巴爾幹半島國家於5年內舉行的第8次大選。外界普遍認為一小撮貪腐的老牌政客長年把持政壇，選民雖然感到疲乏，卻又沒有單一政黨能夠取得主導政局的足夠支持。

總部位在首都索菲亞的民調機構阿爾法研究最終出口民調結果顯示，拉德夫所屬「進步保加利亞」得票率38.1%，遙遙領先排名居次、前總理巴里索夫（Boyko Borissov）的「保加利亞公民歐洲發展黨」（GERB）得票率15.9%。

各家出口民調數據略有差異，但都顯示拉德夫大幅領先。若上述結果終獲確認，這將是多年以來單一政黨最佳表現的其中一次。

綜合路透、衛報、巴爾幹觀察報導，拉德夫在出口民調公布後向記者簡短表示：「我們會盡一切努力讓我們不再進入選舉。這對保加利亞而言是災難性的。」拉德夫選前呼籲改善與俄羅斯關係，反對西方制裁俄國，反對提供軍事援助予烏克蘭，抗拒鄰國北馬其頓加入歐盟，其外交立場跟最近在匈牙利國會大選落敗的原總理奧班相近。儘管拉德夫表示不會動用否決權阻撓歐盟的決定，一些專家懷疑他最終可能成為第二個奧班。