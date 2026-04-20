快訊

0420-0426「血型+生肖」財運TOP5！B型1動物「勢如破竹」：收入直線狂飆

以前小一生都走路上學？「鑰匙兒童」消失 網點名2重大案件成轉折

掉漆！柯文哲逢甲夜市遭噴辣椒水 竟是警官搞烏龍惹禍遭調職

聽新聞
0:00 / 0:00

保加利亞大選 親俄前總統料勝選 外界憂「第二個奧班」

世界日報／ 編譯中心／綜合19日電

根據出口民調，保加利亞親俄羅斯前總統拉德夫（Rumen Radev）領導的政黨有望在19日國會大選中輕鬆勝出，有望打破此前由一場反貪運動引發、持續約5年的政治僵局；不過，拉德夫的親俄疑歐等立場，隨時可能成為「左翼奧班（Viktor Orban）」。最終選舉結果預計將於20日正式公告。

疑歐派前戰鬥機飛行員拉德夫反對軍援烏克蘭抗俄。去年12月爆發大規模抗議迫使前屆政府垮台後，他於今年1月辭去總統職務投入本次大選。62歲拉德夫在首都索菲亞投票後表示，保加利亞再次迎來了可以徹底擺脫「寡頭管治模式」的歷史契機。

這是這個約650萬人口的巴爾幹半島國家於5年內舉行的第8次大選。外界普遍認為一小撮貪腐的老牌政客長年把持政壇，選民雖然感到疲乏，卻又沒有單一政黨能夠取得主導政局的足夠支持。

總部位在首都索菲亞的民調機構阿爾法研究最終出口民調結果顯示，拉德夫所屬「進步保加利亞」得票率38.1%，遙遙領先排名居次、前總理巴里索夫（Boyko Borissov）的「保加利亞公民歐洲發展黨」（GERB）得票率15.9%。

各家出口民調數據略有差異，但都顯示拉德夫大幅領先。若上述結果終獲確認，這將是多年以來單一政黨最佳表現的其中一次。

綜合路透、衛報、巴爾幹觀察報導，拉德夫在出口民調公布後向記者簡短表示：「我們會盡一切努力讓我們不再進入選舉。這對保加利亞而言是災難性的。」拉德夫選前呼籲改善與俄羅斯關係，反對西方制裁俄國，反對提供軍事援助予烏克蘭，抗拒鄰國北馬其頓加入歐盟，其外交立場跟最近在匈牙利國會大選落敗的原總理奧班相近。儘管拉德夫表示不會動用否決權阻撓歐盟的決定，一些專家懷疑他最終可能成為第二個奧班。

相關新聞

旅韓注意！大韓航空5月調漲燃油費 比美伊戰前狂漲7倍

CNN報導，美伊衝突的影響持續外溢，全球能源市場動盪也反映在航空票價上。南韓最大航空公司之一大韓航空（Korean Air）最新公告，5月起將再度調漲燃油附加費，部分航線水準已飆到2月底伊朗戰爭爆發前的約7倍。

教宗譴責資源掠奪 安哥拉傳遞和平信息

教宗良十四世訪問安哥拉！這趟行程主要關注該國貧富懸殊的矛盾現狀，教宗強烈批評將自然資源商品化的開採主義，並呼籲當局打破長期以來剝削非洲的利益循環，轉向追求社會正義。另外，教宗也特別前往與奴隸貿易史相關的聖地，傳遞和平與尊嚴的信息。

秘魯總統大選計票結果延後 數千民眾上街頭抗議

法新社報導，今天至少有3000名秘魯民眾在首都利馬（Lima）示威，要求清點總統大選的計票結果。暫居得票第三名的保守派候...

韓總統李在明訪印度：盼共同維護荷莫茲海峽安全

韓國總統李在明赴印度進行國是訪問，他接受印度時報（Times ofIndia）訪問表示，韓國能源需求與印度同樣高度仰賴荷...

伊朗副總統嗆「荷莫茲的安全不是免費的」 要全世界在這兩者之間抉擇

土耳其安納杜魯新聞社報導，伊朗第一副總統阿瑞夫（Mohammad Reza Aref）今天警告說，如果伊朗的石油出口持續受到限制，荷莫茲海峽的安全將無法獲得保障報導。

強化防空戰略 澤倫斯基籲建歐洲反彈道武器防禦系統

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，歐洲必須擁有自己的反彈道武器防禦系統，烏克蘭已就此...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。