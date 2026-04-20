中東戰爭陰影下美菲軍演登場 日本首次大規模參與

在中東戰爭陰影籠罩下，數千名美國與菲律賓士兵今天展開年度軍事演習，今年首度有大規模日本部隊加入。

法新社報導，此次軍演將在菲律賓北部面對台灣海峽的區域，以及爭議不斷的南海附近省分舉行實彈演習。菲律賓與中國在南海海域曾多次發生緊張對峙。

菲律賓演習發言人耶南德茲（Dennis Hernandez）表示，日本自衛隊此次派遣1400名兵力參演，並將在菲國北部抱威鎮（Paoay）外海，使用88式陸基反艦飛彈擊沉靶船。

為期19天的「肩並肩」（Balikatan）演習共有超過1.7萬名陸海空軍官兵參與，規模與去年相近，另有來自澳洲、紐西蘭、法國及加拿大的部隊參加。

「肩並肩」美方發言人邦恩（Robert Bunn）在今天開幕式前表示：「肩並肩演習代表展現美菲之間堅如磐石盟友關係的機會，並彰顯我們對自由且開放印太地區的承諾。」

邦恩還說，美軍此次派出的兵力規模是多年來「最大的部署之一」，且不會受到當前中東戰爭影響。但他拒絕透露具體的部隊人數。

肩並肩軍演登場之際，正值伊朗與美國及以色列距離兩週停火期結束僅剩數日之際。這場中東戰爭最初是由美以聯軍於2月28日突襲伊朗所引發，日前因該協議暫時停火。

這場衝突引發全球能源危機，使高度依賴進口的菲律賓深陷困境。