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歐洲憂美伊倉促達架構協議 恐加深既有問題

中央社／ 巴黎/杜拜19日綜合外電報導

曾與伊朗打交道的外交人士表示，歐洲盟友憂心，美國談判團隊經驗不足，卻欲在短時間內與德黑蘭當局推動初步的架構性協議，不僅無法解決問題，反而恐加深了多項根深蒂固的爭議。

路透社報導，這些外交人士憂心，華府為了替美國總統川普爭取外交勝利，會因此先敲定流於表面的核子協議並鬆綁制裁，之後卻可能陷入長達數年的技術性後續談判。

一位曾處理核議題的高階歐洲外交官告訴路透社：「令人擔心的不是達不成協議，而是達成一個糟糕的初步協議，帶來無窮的後續問題。」

白宮發言人凱利（Anna Kelly）駁斥這類批評，說川普有著為美國利益達成優質協議的輝煌紀錄，並只會接受以美國優先為原則的協議。

● 2015年核協議與談判疑慮

2003年開始與伊朗斡旋的法國、英國與德國外交官表示，他們已被邊緣化。

2013至2015年間，這3國與美國合作，達成限制伊朗核計畫以換取制裁鬆綁的協議，即通稱「伊朗核子協議」的「聯合全面行動計畫」（JCPOA）。

但川普於2018年，也就是他第一個總統任期期間，退出了上述這份由前任總統歐巴馬簽署的協議，稱其「極度偏頗」。

美國與以色列今年2月底對伊朗空襲40天後，於本月稍早在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）開啟對話，著重於以核限制換取鬆綁制裁。

但外交官指出，深層不信任與迥異的談判風格，使這項脆弱架構在政治上難以維持。

曾協調2015年談判的茉格里尼（FedericaMogherini）說：「我們當時花了12年與龐大技術工作，難道真的有人相信這能在21小時內完成嗎？」

● 高層協議恐細節不足

外交人士表示，或許可能達成一份以核子與經濟方案為核心的骨架式協議；但他們警告，核子方面仍是最具爭議的部分。

另一名歐洲外交人士說，美方以為在5頁文件中達成幾點共識即可，但在核議題上，每個條款都可能開啟十幾個爭端。

目前談判聚焦於伊朗約440公斤、濃度60%濃縮鈾。首選方案是在國際原子能總署（IAEA）監督下在伊朗境內稀釋；另一選項為混合模式，即部分材料運往海外，土耳其與法國已被列為可能去處。

一位參與先前核談判的西方外交官員表示，「現在的談判無論產生什麼結果，都只是起點，這也是2015年協議長達160頁的原因。」

法國前首席談判代表阿羅（Gerard Araud）指出：「與伊朗的談判是細緻且微妙的，每個字都至關重要，這不是能急的事。」

經濟方面，伊朗短期內希望動用海外凍結資金。一名了解德黑蘭立場的外交官表示，這不是那種「握手就能解決的房地產交易」。

德黑蘭當局目前的首要訴求，是獲得美、以兩國的不侵犯保證。然而，川普政府高層官員表示，華府的底線包括：終結濃縮鈾計畫、拆除主要濃縮設施、收回高濃縮鈾，並與區域盟友達成局勢降溫的整合架構。

● 歐洲被邊緣化但仍具影響力

歐洲官員坦言，去年推動恢復聯合國制裁並將伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）列為恐怖組織，確實使自身陷入某種程度的邊緣化。

但他們表示，美方談判團隊專業不足。一位曾參與2015年談判的歐洲官員指出，當年約有200名外交、金融與核子專家參與，「我們在這個議題上已投入逾20年」。

面對質疑，白宮官員表示，國家安全會議、國務院與戰爭部均已派員參與，並將持續投入談判。

歐巴馬 美國 德國

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