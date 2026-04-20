2台人墜機命喪阿蘇火山！日擬出動1特殊機具闖火口找回遺體

緬甸西南方的若開邦（Rakhine State）是緬甸通往孟加拉灣的門戶，也是緬甸與鄰國孟加拉邊境接壤的省份。若開邦北部是羅興亞人在緬甸世世代代定居的土地，但就如同緬甸是一個多元民族的國家，若開邦也不是只有羅興亞人定居於此，而是信仰伊斯蘭教的羅興亞人（Rohingya）與若開（Rakhine people）佛教徒和平共處數百年的土地。

2026-04-20 09:42