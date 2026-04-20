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2台人墜機命喪阿蘇火山！日擬出動1特殊機具闖火口找回遺體

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
日本熊本縣阿蘇市1月20日發生觀光直升機墜入火山口事故，機上2名台灣籍旅客與1名日本籍機長至今下落不明，生還可能性極低。美聯社
日本熊本縣阿蘇市1月20日發生觀光直升機墜入火山口事故，機上2名台灣籍旅客與1名日本籍機長至今下落不明，生還可能性極低。美聯社

熊本日日新聞18日報導，日本熊本縣阿蘇市今年1月發生觀光直升機墜入火山口事故，機上2名台灣籍旅客與1名日本籍機長至今下落不明，生還可能性極低。最新消息指出，當地相關單位已著手協調，研擬動用具遠端操作能力的特殊無人機重機具進入火口，展開人員與機體回收作業。

一架觀光直升機1月20日墜毀阿蘇中岳第一火山口內，機上3人下落不明。當地警消2月18日曾利用無人機，確認疑為機上3人的身影，經判斷生還可能性極低。由於現場地形陡峭、火山活動風險未除，在取得家屬諒解後，當局宣布不再派遣救援人員進入火口。

日媒報導，熊本縣相關單位正考慮委託外縣市的建設業者，負責遺體與機體的回收作業。

這家業者曾參與2016年熊本地震後南阿蘇村阿蘇大橋周邊的大規模邊坡修復工程，具有操作無人重機的實績，並擅長以遠端方式在高風險地形施工，被視為少數有能力進入火山口處理事故現場的民間團隊之一。

透過這項技術，作業員可不必深入火口危險區，即可完成遺體與機體的清理回收。

由阿蘇山周邊3個市町村、警方與消防等單位組成的「阿蘇火山防災會議協議會」，預計20日在阿蘇市開會，討論具體回收方式，以及是否僅限作業人員進入目前仍受管制的火口周邊區域。

這起事故發生後，阿蘇中岳火口參觀活動也持續暫停，至今仍未見恢復開放。

熊本 阿蘇火山 日本

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