涉助德黑蘭走私軍火至蘇丹 伊朗女洛杉磯被捕起訴

美國聯邦檢察官今天表示，伊朗籍女子馬菲（Shamim Mafi）涉嫌代表伊朗向非洲蘇丹運送武器，已於美國洛杉磯國際機場被捕。

美檢察官艾賽利（Bill Essayli）在社群平台X發文指出，44歲的馬菲被控「中介銷售伊朗製武器給蘇丹，包括無人機、炸彈、炸彈引信和數百萬發彈藥」。

檢方表示，馬菲定居洛杉磯郊區伍德蘭山莊（Woodland Hills），她是伊朗籍，在2016年取得美國合法永久居留權。

馬菲昨天被捕，一旦罪名成立，最高可被判處20年有期徒刑。

檢察官貼文附上照片，一張內容看似馬菲在機場被逮捕情況；一張馬菲的大頭照，以及一張大捆現鈔的照片。

聯合國日前警告，在蘇丹政府軍與準軍事快速支援部隊（RSF）之間戰爭進入第4年，蘇丹面臨崩潰與全面饑荒風險。

聯合國蘇丹事務負責人布朗（Denise Brown）16日接受法新社訪問時表示，蘇丹正面臨全球最大的人道危機，大批外來武器應負一些責任。

聯合國多次呼籲外國勢力別再助長蘇丹戰火，但未點名是哪些國家。

法新社報導，蘇丹的衝突源於政府軍和快速支援部隊（RSF）對峙；政府軍獲得埃及、沙烏地阿拉伯的支援，並部署土耳其製和伊朗製無人機。

快速支援部隊被控在蘇丹進行種族滅絕，外界多指責阿拉伯聯合大公國供應武器，但阿聯否認相關指控。