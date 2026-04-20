強化防空戰略 澤倫斯基籲建歐洲反彈道武器防禦系統

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，歐洲必須擁有自己的反彈道武器防禦系統，烏克蘭已就此與多個國家展開相關會談。

路透社報導，在俄烏戰爭中，抵禦彈道飛彈是烏克蘭面臨的最大挑戰之一，而美國「愛國者飛彈系統」（Patriot missile system）僅部分型號攔截彈具備攔截俄羅斯彈道飛彈的能力。

俄羅斯利用彈道飛彈攻擊烏克蘭能源基礎設施，摧毀其火力發電與電力輸送系統。

澤倫斯基說：「我認為，也一直主張，我們應該建立歐洲的反彈道飛彈防禦系統。我們正在與多個國家商談，並朝此方向努力。」

他補充說：「我們必須在一年內建立自己的反彈道飛彈防禦系統。」

澤倫斯基指出，這項任務極為艱難，但仍屬可行，並透露已與歐洲主要國家進行討論，但未提供更多細節。

不過，烏克蘭巡弋飛彈「紅鶴」（Flamingo）製造商Fire Point本月向路透社表示，他們正在與歐洲企業洽談，計劃明年推出新的防空系統，作為日益難以取得的愛國者系統的低成本替代方案。

為應對伊朗攻擊，愛國者飛彈系統大量部署在波斯灣地區，導致庫存日益吃緊；而歐洲唯一反彈道飛彈系統－法國與義大利共同研發的SAMP-T防空系統，產量則相對有限。