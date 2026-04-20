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加拿大總理：對美國緊密關係已從優勢變成弱點

中央社／ 加拿大卡加立19日綜合外電報導

加拿大總理卡尼今天透過影片發表全國談話指出，加拿大與美國的緊密關係過去曾是優勢，如今卻成為弱點。他讚揚200多年前抵抗美國入侵的軍事領袖們展現出的英勇精神。

路透社報導，卡尼（Mark Carney）在影片中舉起一個小型玩具士兵模型，代表在1812年戰爭（War of1812）為保衛現今加拿大抵抗美國入侵而犧牲的英國軍事領袖布羅克（Isaac Brock）將軍。他說，加拿大無法掌控來自鄰國美國的種種動盪，也不能孤注一擲、將國家未來寄望於這些動盪會突然停止之上。

卡尼說：「今天的情勢看似特殊，但我們曾經面對過類似威脅。」他指的是布羅克以及其他加拿大歷史人物，包括1812年團結五大湖（Great Lakes）原住民族抵抗美國擴張的特庫姆塞酋長（Chief Tecumseh）。

上週帶領自由黨（Liberal Party）政府贏得國會多數席次的卡尼表示，這次選舉勝利將有助於他更有效因應美國總統川普發動的貿易戰。

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）上週抨擊加拿大是棘手貿易夥伴。

加拿大近7成出口銷往美國，並將於今年檢討「美國-墨西哥-加拿大協定」（USMCA）。美方官員已經示意，希望對這項協定進行重大修改。

除了對諸如鋼鐵、鋁材和汽車加徵關稅之外，川普還一再公開表示有意併吞加拿大，使其成為美國第51州。

對於卡尼何以選在此時發布影片，以及為何特別讚揚過去抵抗美國擴張的人物，總理辦公室沒有立即回應媒體詢問。

卡尼表示，計劃於未來幾週和幾個月定期向加拿大民眾發表談話，報告政府在推動經濟成長、捍衛國家主權上的作為。

他強調：「這是我們的國家、我們的未來，我們要把主導權拿回來。」

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