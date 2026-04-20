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伊朗官媒報導稱德黑蘭拒絕參加第2輪美伊談判 伊朗政府尚未證實
伊朗官媒「伊朗通訊社」（IRNA）19日報導，伊方拒絕和美方舉行第2輪談判。
上述報導寫道，鑒於華府提出的要求過分、抱持不切實際的期望、在立場與態度上反覆轉變、一而再再而三地自相矛盾，以及美國海軍持續（對伊朗）實施的封鎖，且德黑蘭認為如此封鎖違反美伊8日生效的停火，因此伊朗才不參加次輪談判。
該報導並未引述特定或具體的消息來源。德黑蘭也尚未正式宣布即將派代表團回到巴基斯坦伊斯蘭馬巴德參加第2輪美伊談判。
對此，白宮尚未置評。美伊間的調解人巴基斯坦也尚未證實。
19日稍早，美國有線電視新聞網（CNN）才引述伊朗消息人士報導，伊方代表團21日將抵巴基斯坦，以參加次輪美伊談判。
CNN 19日另報導，伊方代表團可望由伊朗國會議長卡利巴夫領銜，主要成員包括外長阿拉奇和前伊朗代理外長、伊朗最高核談判代表巴格瑞卡尼（Ali Bagheri-Kani）。
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