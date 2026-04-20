教宗：講稿早寫好 暴君非指川普

首位美籍羅馬天主教教宗良十四世正進行為期十天的非洲行。教宗十八日在飛往安哥拉的專機上首度完整回應與美國總統川普不斷升級的口水戰，澄清日前在演說中提到「蹂躪世界的暴君」並不是指川普，試圖淡化雙方緊張局勢。

ＢＢＣ報導，教宗十六日在喀麥隆演說時，直言世界正遭受「少數暴君蹂躪」。外界解讀這是良十四世強力回應攻擊他的川普。

教宗在專機上向隨行記者澄清，媒體報導並不全然正確，「世界正遭少數暴君毀滅的言論，並非指川普，大家認為我好像再度試圖與總統辯論，這完全不是我的本意」。

他說，「那篇講稿早在兩周前就寫好，遠遠早於川普總統對我發表評論前」。教宗指出，外界誤解演說為與總統對峙，良十四世說他無意捲入與川普的口水戰。

兩人矛盾最先來自良十四世一直批評美國和以色列對伊朗的軍事行動，引發川普強烈不滿，在社群平台開砲，說他不太喜歡教宗，指責教宗在犯罪議題上軟弱、在外交政策表現糟糕。

川普甚至發布一張將自己描繪為耶穌的人工智慧生成圖片，結果激怒宗教界，連一向支持川普的宗教保守派也表達不滿。川普後來刪除這張圖片。

良十四世對路透表示，他不會停止批評戰爭。他在喀麥隆說，「戰爭始作俑者假裝不知，毀滅只需一瞬間，但重建往往花上一輩子也不夠」。他譴責長期內戰的喀麥隆是個血跡斑斑的地區，陷入無休止的動盪和死亡循環。

良十四世先前曾對川普威脅「如果伊朗不屈服，整個文明將毀滅」的言論表示憂慮，川普對此回應說自己並非教宗的粉絲，並聲稱，「教宗可以說他想說的，我也希望他這麼做，但我可以不同意」。

良十四世就任最初十個月表現相對低調，但是非洲行展現他全新、強而有力的演說風格。他頻繁直言戰爭、不平等與全球領袖失職。

這趟非洲行橫跨四國十一城，是良十四世自去年當選以來第二次重要出訪，也反映天主教在非洲的重要性。二○二四年資料顯示，全球超過五分之一天主教徒居住在非洲，總數約二點八八億人。