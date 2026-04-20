針鋒相對 川普挑戰教宗 考驗美梵關係

美國總統與天主教教宗過去七十年維持著建立在民主、人權與世界和平等價值的戰略夥伴關係，歷經冷戰、反共聯盟與道德外交淬鍊，成為跨越黨派外交傳統。然而，美國總統川普與教宗良十四世近期公開針鋒相對，正在摧毀這段美梵外交關係。

華爾街日報報導，美國建國初期，政界對梵蒂岡深懷戒心，視教宗權威為政教分離與民主治理的威脅，當時有七個州甚至明令禁止天主教徒擔任公職。

美國這種對天主教的質疑持續到廿世紀，直到二戰期間，羅斯福總統派遣特使前往梵蒂岡，將天主教會納入對抗法西斯的道德聯盟；杜魯門總統進一步以宗教信仰作為冷戰外交工具，向教宗庇護十二世承諾，美梵共同追求「持久和平」。

自此之後，梵蒂岡從神學對手轉型為美國的地緣政治夥伴。

冷戰期間，美梵夥伴關係登峰造極；雷根總統與若望保祿二世攜手制定反蘇聯戰略，共同支持波蘭團結工會運動，結合道德權威與外交政策，建立深厚個人友誼。

歐洲共產主義瓦解，鞏固了梵蒂岡作為美國戰略夥伴的地位；即便若望保祿二世後來大力反對美國二○○三年入侵伊拉克，布希總統仍頒發總統自由勳章給他，承諾共同「為人類的自由和尊嚴、為傳播和平與慈悲」努力。

如今，首位美國人出任教宗神職，天主教徒也擔任美國政要，包括副總統、國務卿以及六位最高法院大法官。然而，這項前所未有的歷史巧合，非但未能強化美梵關係，反而加速雙方決裂。

良十四世展現強烈的政治手腕，呼籲美國主教捍衛移民與難民的權利，美國主教團隨即向最高法院提交法律文件。

面對川普威脅摧毀伊朗文明等言論，良十四世直斥「令人無法接受」，呼籲「停止對自我和金錢的偶像崇拜並停戰」。

天主教正義戰爭神學要求盡一切和平手段、以善大於惡為前提；分析人士指出，川普政府的軍事行動完全不符合這些傳統標準。

川普打破美國總統與教宗關係的諸多先例，公開聲稱良十四世是因為他才當選教宗，呼籲教宗「停止迎合激進左派，做好教宗，而非政客」。

川普另發布生成式人工智慧圖片，被外界解讀為自比耶穌，遭致撻伐，就連川普的福音派支持者也不挺。

國防部長赫塞斯將軍事行動比擬耶穌死而復生，國務卿魯比歐選擇沉默，副總統范斯則籲教宗謹慎談論神學議題。

良十四世拒絕沉默，他在川普發布ＡＩ耶穌圖翌日寫道，「戰爭、暴力、不公與謊言令天主心碎，但天父的心不與邪惡、傲慢或驕傲的人同在」；教宗讓信眾自行判斷真意，以隱晦卻清晰的方式持續回應。