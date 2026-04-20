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今年第7度 北韓射彈 日本南韓憂心
南韓與日本表示，北韓十九日朝東方外海方向發射多枚彈道飛彈。平壤近來動作頻頻，這次試射為其加速提升軍事能力的最新一例。
日本防衛省宣布，北韓十九日發射數枚彈道飛彈，初判未落入日本專屬經濟區，不過日本政府已透過外交管道向北韓嚴正抗議。南韓總統府已召開緊急安全會議，對北韓近期多次發射飛彈表示擔憂，同時指出此次發射違背聯合國安理會決議，敦促北韓立即停止挑釁。
韓媒推測，北韓這次可能發射潛射彈道飛彈（ＳＬＢＭ）。韓聯社報導，南韓合同參謀本部表示，北韓於十九日早上六時十分左右，自東岸城市新浦附近，朝東方海域發射數枚短程彈道飛彈，飛彈飛行距離約一百四十公里。
韓聯社指出，由於新浦有潛艦基地，因此可能是發射潛射彈道飛彈。報導指出，若這個推測屬實，將是北韓繼二○二二年五月以來，再度發射這類飛彈，而當時的飛行距離為六百公里。
這是繼本月八日之後，北韓暌違十一天再次發射彈道飛彈。北韓今年已七度試射飛彈，光是四月就四次。
南韓慶南大學教授林乙哲（譯音）表示：「美國焦點集中在伊朗情況下，北韓看準現在是升級核子與飛彈能力的黃金時機。」
北韓這次試射時機敏感，因為美國總統川普計畫五月中訪問北京，與中國國家主席習近平舉行峰會，預計將討論北韓等議題。
國際原子能總署（ＩＡＥＡ）署長葛羅西十五日曾表示，北韓在核武生產能力上已取得「非常重大的」進展，且可能新添一處濃縮鈾設施。
三月底時，北韓領導人金正恩曾表示，平壤作為擁核國家的地位不可逆轉，擴充「自我防衛型核嚇阻力」對國家安全至關重要。
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