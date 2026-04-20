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洩漏情報 南韓透露北韓核設施 美抗議

聯合報／ 國際中心／綜合報導
北韓領導人金正恩去年一月視察北韓一座核武研究中心和核原料生產基地，地點不明。路透
北韓領導人金正恩去年一月視察北韓一座核武研究中心和核原料生產基地，地點不明。路透

韓聯社十九日報導，南韓統一部長鄭東泳日前提到北韓在平安北道龜城設置核設施，美國認為這是不當透露美方提供的情報，因此提出抗議，並限制與韓方共用涉及北韓的衛星情報。

鄭東泳上月六日出席國會外交統一委員會全體會議時說，根據國際原子能總署（ＩＡＥＡ）署長葛羅西的報告，除寧邊和龜城外，北韓還在平壤附近的降仙設有核設施。不過，葛羅西的報告中只提及寧邊和降仙，這是南韓政府高官首次在公開場合提及龜城設有濃縮鈾設施，備受關注。

統一部日前表示，美國駐韓大使館曾詢問有關問題，統一部向美方解釋鄭東泳言論背景，表示他依據國際研究機構報告等已公開資訊提及龜城，與美方情資無關。

統一部說，早在幾年前，南韓就已懷疑龜城存在鈾濃縮設施，並援引韓國科學與國際安全研究院二○一六年的報告以及隨後其他研究機構和媒體的報導。

不過，韓聯社說，鄭東泳發表上述言論後，美方向韓方外交、安全及情報相關部門表達抗議，並限制與韓方共用部分涉及北韓的衛星情報。美國一直通過衛星、監聽、偵查等多種手段獲取北韓的相關情報，並與南韓共用。

南韓京鄉新聞報導，美國認為鄭東泳發表上述言論，是依據美方提供的情報，因此表達抗議。美國擔心，如果北韓追查情資來源，可能影響美國情報網，此事也傷害美國和南韓互信。

東亞日報指出，美國和南韓近來已因外交和安全政策分歧累積一些不滿，鄭東泳的言論成美方動手導火線。

由於中東戰事緊張，美國三月將駐韓美軍的愛國者和薩德飛彈防禦系統調往中東，南韓政府憂心防衛缺口表明反對，但最終被迫接受，南韓總統李在明公開表示無法阻止美國。

二月中旬，駐韓美軍戰機在黃海空域鄰近中國防空識別區空域演練，引發中方軍機升空對峙。駐韓美軍未事先知會南韓就派戰機到敏感區域，南韓媒體報導南韓政府內部不滿美方片面行動。

北韓 美國 情報 濃縮鈾 南韓

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