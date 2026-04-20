洩漏情報 南韓透露北韓核設施 美抗議

韓聯社十九日報導，南韓統一部長鄭東泳日前提到北韓在平安北道龜城設置核設施，美國認為這是不當透露美方提供的情報，因此提出抗議，並限制與韓方共用涉及北韓的衛星情報。

鄭東泳上月六日出席國會外交統一委員會全體會議時說，根據國際原子能總署（ＩＡＥＡ）署長葛羅西的報告，除寧邊和龜城外，北韓還在平壤附近的降仙設有核設施。不過，葛羅西的報告中只提及寧邊和降仙，這是南韓政府高官首次在公開場合提及龜城設有濃縮鈾設施，備受關注。

統一部日前表示，美國駐韓大使館曾詢問有關問題，統一部向美方解釋鄭東泳言論背景，表示他依據國際研究機構報告等已公開資訊提及龜城，與美方情資無關。

統一部說，早在幾年前，南韓就已懷疑龜城存在鈾濃縮設施，並援引韓國科學與國際安全研究院二○一六年的報告以及隨後其他研究機構和媒體的報導。

不過，韓聯社說，鄭東泳發表上述言論後，美方向韓方外交、安全及情報相關部門表達抗議，並限制與韓方共用部分涉及北韓的衛星情報。美國一直通過衛星、監聽、偵查等多種手段獲取北韓的相關情報，並與南韓共用。

南韓京鄉新聞報導，美國認為鄭東泳發表上述言論，是依據美方提供的情報，因此表達抗議。美國擔心，如果北韓追查情資來源，可能影響美國情報網，此事也傷害美國和南韓互信。

東亞日報指出，美國和南韓近來已因外交和安全政策分歧累積一些不滿，鄭東泳的言論成美方動手導火線。

由於中東戰事緊張，美國三月將駐韓美軍的愛國者和薩德飛彈防禦系統調往中東，南韓政府憂心防衛缺口表明反對，但最終被迫接受，南韓總統李在明公開表示無法阻止美國。

二月中旬，駐韓美軍戰機在黃海空域鄰近中國防空識別區空域演練，引發中方軍機升空對峙。駐韓美軍未事先知會南韓就派戰機到敏感區域，南韓媒體報導南韓政府內部不滿美方片面行動。