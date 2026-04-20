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韓國總統李在明抵新德里 預定20日會印度總理莫迪

中央社／ 首爾19日綜合外電報導

韓國總統李在明今天搭乘專機飛抵印度新德里，他之後還會前往越南，總共進行為期6天的國是訪問。

韓聯社報導，李在明今天下午抵達新德里，且要會見當地僑胞，明天他將與印度總理莫迪（NarendraModi）舉行領袖會談。

韓國國家安保室室長魏聖洛16日於記者會指出，以李在明出訪印度為契機，兩國將開啟造船、金融、人工智慧、軍工等戰略領域合作之新篇章。

他當時還提到，在國際局勢因中東地區戰爭等因素瞬息萬變的大環境下，韓印雙方將於能源供應鏈方面保持緊密合作。

結束印度的訪問後，李在明21日將前往越南河內，並於22日跟越南共產黨中央委員會總書記、國家主席蘇林舉行會談，出訪行程預計24日結束。

越南 韓國 中東

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