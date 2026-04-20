前英駐美大使疑中國因素未過國安審查 施凱爾陷危機

英國前駐美大使曼德森捲入美國已故性犯罪富豪艾普斯坦醜聞，去年9月遭解職，但近日有越來越多資訊浮上檯面，用於佐證已流傳數月的消息，即曼德森在就任大使前未通過國安審查，主要癥結在他與中國的關係，而不在艾普斯坦。

曼德森（Peter Mandelson）16日遭爆在赴美就任前根本未通過國安審查，相關媒體報導形同在英國政壇投下震撼彈，讓執政黨工黨在即將於5月上旬登場的英國地方選舉面臨更大壓力。

如今曼德森被指主要是因為與中國的關係而未通過國安審查，這恐讓一再強調「永遠把國安擺第一」的英國首相施凱爾（Keir Starmer）面臨輿論更嚴格檢視，包括他的對中政策方向。

施凱爾明天擬赴國會說明曼德森任命案安全審查相關問題並接受質詢。另一方面，16日晚間遭施凱爾火速開除的前外交部常任次官羅賓斯（Olly Robbins）獲國會下議院外交事務委員會邀請，訂21日向委員會說明曼德森案，過程公開。羅賓斯預計將依約出席。

常任次官是英國外交部最高階常任文官。施凱爾主張自己被蒙在鼓裡，而羅賓斯必須為曼德森國安審查風波負責。然而，英國輿論普遍視羅賓斯被不公平對待、施凱爾為求自保而粗暴犧牲執行上級意志的公務員。21日將是羅賓斯被開除後，首度就曼德森風波公開發言。

值得一提的是，施凱爾2024年12月20日即宣布任命曼德森為駐美大使，當時曼德森仍未通過該職位應通過的英國政府「高階安全審查」（developedvetting）。

羅賓斯去年1月8日才上任，並在該月底獲審查單位告知，對曼德森的安全資格申請「不予核准」、審查官對曼德森有「高度疑慮」。實務上，這相當於建議取消曼德森任命案。

曼德森是英國近50年來第一位政治任命駐美大使，且是工黨大老。羅賓斯去年11月曾在下議院外交事務委員會一場聽證會上表示，施凱爾在2024年很明顯「想要親自任命（駐美大使）」，外交部則是在施凱爾已「形成自己的看法」後，才採取相應行動。

曼德森曾於2010年淡出政壇期間，共同創辦戰略顧問公司Global Counsel，在中國具廣泛政商人脈，歷年大客戶有社群媒體平台TikTok、快時尚巨頭Shein等。擔任Global Counsel董事長期間，曼德森曾與中國國家主席習近平會晤。

獲任命為駐美大使後，曼德森曾數次發表具「疑中」色彩的言論，一改他之前的鮮明「親中」形象。曼德森過往曾在2008年擔任歐盟貿易專員期間，出席在中國舉行的一場世界經濟論壇（WEF）會議，並公開飲用一份中國品牌優酪乳，以示對中國產品深具信心。當時中國正因為重大食安事件「毒奶粉」風暴，而在拓展對外貿易受創。

曼德森創辦的Global Counsel遭質疑為商業利益犧牲英國國家安全。根據非營利組織「英中透視」（UK-China Transparency, UKCT）的調查研究，GlobalCounsel在將半導體設計相關科技由英國移轉至中國方面，扮演要角。

英國半導體及軟體設計公司Imagination Technologies在圖形處理、人工智慧、雲端運算等領域是全球重要智慧財產（IP）供應商，歷年主要客戶包括蘋果公司（Apple），2017年被私募股權基金「凱橋資本」（Canyon Bridge）收購。

美國政府曾基於安全風險擋下「凱橋資本」在美國的收購案。據UKCT研究，「凱橋資本」的資金絕大多數來自「中國國新」公司（China Reform）。根據公開資料，「中國國新」是中國國有獨資公司。UKCT指出，「中國國新」的運作網絡涵蓋中國軍方和國安單位，主要投資標的為戰略科技領域，包含軍工企業。

2020年，當英國開始加強檢視ImaginationTechnologies收購案背後的政治考量和國安風險，Global Counsel代表中方展開遊說，試圖消除英國利害相關方（包含英國官方）的疑慮。

2020年起，Imagination Technologies的核心智財資產開始往中國轉移；在這之前，中方先移除了原執行長布萊克（Ron Black）這塊絆腳石。

布萊克隨後控告Imagination Technologies，主張他是因為成為「吹哨者」、向外界揭露中國官方對公司的干預而遭不當解雇。法庭支持布萊克的主張，判處Imagination Technologies賠償布萊克150萬英鎊（約新台幣6400萬元）。

據UKCT調查，曼德森2019年曾在中國與「中國國新」時任董事長周渝波會面。「中國國新」發布的訊息顯示，這場會面主要討論雙方在多個領域的進一步合作機會，而曼德森表示，Global Counsel十分樂意強化與「中國國新」的全方位合作。

根據布萊克勞資糾紛案的法庭文件，Global Counsel遭指控協助「凱橋資本」強化對ImaginationTechnologies的控制。「凱橋資本」背後的「中國國新」曾試圖主導Imagination Technologies董事會。

根據經中央社檢視的一份2020年4月ImaginationTechnologies對英國國會外交事務委員會詢問的回覆，「中國國新」曾試圖讓自己的人馬進入ImaginationTechnologies董事會，理由包括中國市場是公司主要營收成長來源之一，與中國有關的專業知識和能力因此不可或缺。此外，任命新董事也是為「改善對高階主管決策的監督」。

另一方面，Global Counsel遭媒體揭露，其主要客戶包含中國生醫企業無錫「藥明康德」（WuXiAppTec）。

「藥明康德」遭指控與中國軍方和情報安全部門有關，且涉入新疆人權侵害。2024年初，相關負面消息在國際間擴大，但Global Counsel很快與「藥明康德」建立合作關係，當年即開始協助「藥明康德」應對爭議、「緩解地緣政治風險」。

外流的Global Counsel文件透露，曼德森被任命為駐美大使後，在美國也有業務的「藥明康德」向GlobalCounsel支付的服務費用隔年即增加近60%。不過，這未妨礙美國五角大廈去年10月向國會表示，有必要將「藥明康德」納入依據2021年「國防授權法案」（NDAA）擬定的1260H安全風險管控清單。

曼德森於2024年5月、英國即將於當年7月舉行國會大選之前，辭去Global Counsel董事長，接著在同年12月獲任命為駐美大使後，宣告完全不參與公司業務、不擔任顧問。

不過，駐美期間，曼德森仍保有Global Counsel個人股份。曼德森2024年5月先行辭去董事長，在當時工黨普遍被看好重返執政的背景下，可視為是曼德森為重返政壇鋪路。

受曼德森醜聞波及，Global Counsel在去年9月曼德森被迫卸下駐美大使一職後，深陷營運危機，各國客戶急於切割，如今公司已遭第三方接管，股東慘賠。

然而，在Global Counsel於今年2月下旬進入第三方接管程序之前，曼德森已透過幾波股份買賣，為自己進帳近160萬英鎊。

另一方面，根據英國政府3月發布的文件，曼德森遭解除駐美大使一職後，曾要求政府支付逾54萬7000英鎊的天價資遣費。最終雙方議定，以7萬5000英鎊了結糾紛。