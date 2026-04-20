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土國拚取代荷莫茲海峽地位 規劃打造油管運輸新通道 打通亞歐「中部走廊」

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
土耳其已計劃將伊拉克北部吉爾庫克油田，連接到土耳其傑伊漢港的油管，向南延伸到伊拉克南部的巴斯拉油田，並得到國際能源總署（IEA）的背書。原油示意圖。路透
土耳其已計劃將伊拉克北部吉爾庫克油田，連接到土耳其傑伊漢港的油管，向南延伸到伊拉克南部的巴斯拉油田，並得到國際能源總署（IEA）的背書。原油示意圖。路透

全球都亟欲擺脫荷莫茲海峽的「鎖喉」威脅，土耳其正利用優越地理位置，爭取取代荷莫茲海峽的要衝地位，希望成為亞洲、中東與歐洲之間能源與貨品的新過境中心，包括將伊拉克、土耳其之間的油管進一步延伸，以及打通亞、歐「中部走廊」。

土耳其已計劃將伊拉克北部吉爾庫克油田，連接到土耳其傑伊漢港的油管，向南延伸到伊拉克南部的巴斯拉油田，並得到國際能源總署（IEA）的背書。

IEA署長畢羅表示，支持興建新油管作為繞過荷莫茲海峽的運油新通道，「我相信巴斯拉─傑伊漢油管對伊拉克與土耳其雙方，都是極具吸引力、且非常重要的計畫，尤其是從歐洲的角度來看；我也相信資金問題能夠克服」。

伊拉克90%石油出口都經過巴斯拉港，並通過荷莫茲海峽出口。

畢羅表示，興建一條新油管「對伊拉克是必須，對土耳其則是一次機會，也是歐洲油供安全的一大機會」，資金來源也將能得到歐洲支持。

土耳其也希望通過亞美尼亞，打通連接亞洲與歐洲的重要貿易走廊，這條通道又稱為「川普國際和平與繁榮路線（TRIPP）」。土耳其希望藉由這條「中部走廊」，成為歐、亞、中東產品及能源的貿易樞紐。

歐洲顯然重視此事。歐盟執委柯斯形容土耳其是「關鍵的夥伴」，聲稱擴大「中部走廊」是改變賽局的利器。

土耳其的願景包括兩大計畫。第一是興建從波斯灣經過土耳其到歐洲的鐵、公路網，繞過荷莫茲海峽及蘇伊士運河等咽喉，但還在畫計階段，需投資數十、數百億美元，可能需時10年才能完成。

第二項是擴建「中部走廊」，以TRIPP為核心，較有可行性，但仍有一些複雜度，包括這條鐵路線需依賴裏海渡輪，各地的鐵路設施的度量單位不同，且需經過多重的通關流程，因此貨運速度比中國經俄羅斯通往歐洲的北方通道還慢。

歐盟 國際能源總署 中東

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