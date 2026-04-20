南韓總統訪印、越聚焦經濟 李在明今會晤印度總理莫迪

南韓總統李在明19日在三星電子會長李在鎔等企業領袖陪同下，展開為期六天的印度和越南之旅，在中東戰爭衝擊全球能源供應之際，以強化經濟合作及穩定供應鏈為首要之務。

李在明在南韓當地時間19日上午11時30分，從首爾空軍基地起飛，啟程前往印度新德里，20日將與印度總理莫迪舉行會談。南韓國安顧問魏聖洛已透露，這場峰會預料將聚焦於強化造船、海運業、人工智慧（AI）和國防等領域的經濟合作，以及協調對策來回應中東情勢帶來的能源供應鏈不確定性。

李在明也將參加一場涉及南韓和印度企業領袖的商業論壇，並出席印度總統慕爾穆主持的國宴。南韓媒體報導，大韓工商總會（KCCI）和韓國全國經濟人聯合會（FKI）已籌組一支約200人的經濟代表團陪同李在明出訪，除了李在鎔，現代汽車集團會長鄭義宣和LG集團會長具光謨也是代表團成員，SK集團會長崔泰源則只會參加越南行程。

荷莫茲海峽自由通航對首爾和新德里當局都很重要，南韓去年61%原油進口來自該海峽，印度曝險也很高。印度戰略與防衛研究所（CSDR）韓國主席莫瑞佳（C. Raja Mohan）表示，李在明出訪印度將提供亞洲就荷莫茲海峽展開嚴肅對話的機會。

莫瑞佳在印度媒體撰文說：「對印度和南韓而言，波斯灣戰爭提供一個機會，為長期以來以『戰略性』形容但由商業主導的關係，注入真正的政治色彩。」

李在明結束印度行程後21日將前往越南河內，22日與越南國家主席兼越共總書記蘇林舉行會談。李在明將成為蘇林本月稍早當選越南國家主席以來，首位出訪越南的外國領袖。

李在明緊接著隔天將與越南總理黎明興及國會主席陳青敏會面，並參加商業論壇以探索強化經濟合作。魏聖洛透露，貿易和投資、AI、科學和技術與能源轉型等領域的經濟合作，將是李在明這趟越南之旅的重點。