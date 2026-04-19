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基輔槍擊事件致六人死亡 當局稱「恐怖襲擊」

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烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社

基輔周六發生的槍擊事件中，一名槍手在街頭開槍掃射，造成6人死亡，十幾人受傷。當局稱，4人當場死亡，一名年輕女子因槍傷在醫院不治身亡。槍手本人也被擊斃。

一名傷者是一名12歲男孩，他的父母在襲擊中喪生。

烏克蘭內政部長克雷緬科在社交媒體上表示，嫌疑人「近距離射殺民眾」，而且「劫持人質並在逮捕過程中向警察開槍」。事發地點是基輔南部的一處居民區，槍手開槍後進入一家超市，劫持多名人質。

克雷緬科稱，警方與劫持者對峙並談判了40分鐘，在嫌疑人開槍殺害一名人質後，將其擊斃。

烏克蘭總統澤倫斯基向遇難者家屬和親人表示了慰問。他表示當局正在「調查所有情況」，以查明槍手的作案動機。

當地媒體報道稱，槍手1968年出生於莫斯科，據信擁有烏克蘭國籍，並在頓巴斯地區長期居住。頓巴斯是烏克蘭與俄羅斯持續沖突的焦點地區之一。

總檢察長魯斯蘭·克拉夫琴科表示，根據初步調查結果，作案者使用了自動武器，持有合法登記的槍支。他在行凶前還縱火焚燒了自己在案發地點不遠處的公寓。總統澤倫斯基則表示嫌疑人有犯罪記錄。

烏克蘭國家安全局（SBU）已將此事件定性為「恐怖襲擊」。槍擊事件在烏克蘭十分罕見。

法新社記者來到案發超市，一名超市員工告訴記者，她聽到店內傳來類似香檳酒瓶塞爆裂或氣球爆炸的聲音。「然後顧客們開始喊『快跑！』」她說，隨後人們就躲到了冰箱後面。

在槍手居住的被縱火的公寓樓，一位住戶說，這名男子在這間公寓住了十年，很少與人說話。

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俄羅斯 烏克蘭 槍擊

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