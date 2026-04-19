歐盟與匈牙利關係改善 雙方會晤討論解凍資金議題

匈牙利候任總理馬格雅最快將於5月初正式上任，匈牙利與歐盟之間的關係也明顯改善。歐盟執委會代表團已與候任政府高層會晤，匈牙利盼遭歐盟凍結的資金能解凍並撥付。

馬格雅（Peter Magyar）在12日的國會大選中擊敗奧班（Viktor Orban），成為匈牙利候任總理。歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）於14日和馬格雅通話，討論優先事項，強調盡速著手恢復、調整和改革工作。

隨著馬格雅最快將於5月初正式上任，匈牙利與歐盟間的關係明顯改善，相關的磋商與會議持續進行。

根據歐盟執委會發布的新聞稿，17日至18日，歐盟執委會的高級代表團於布達佩斯，與匈牙利候任政府的高層代表舉行了技術性會議，意在展現出雙方皆致力於針對各項緊急議題採取行動的決心。

歐盟執委會強調，會議是為了協助雙方討論如何實質推動解凍與撥付原先被凍結的歐盟資金。這筆資金原定要撥給匈牙利，但因貪腐與法治疑慮而遭凍結。

針對這場雙邊會議，馬格雅今天在個人社群平台X發文表示，即將卸任的政府犯下的錯所帶來的後果不會在一夕之間消失，但「我們不會找藉口，會尋求解決方案。目前已經朝著正確的方向邁出了第一步」。

馬格雅說，數十億歐元的歐盟資金屬於匈牙利與匈牙利人民，若沒有這筆資金，匈牙利將難以重啟經濟。歐盟撥款並非施捨，而是對匈牙利人向歐盟所做的貢獻，以及匈牙利身為歐洲一員所付出的努力，給予公平回報。

他也承諾，包含反貪腐措施、加入歐洲檢察官辦公室以及恢復司法、新聞與高等教育的獨立與自由，一旦正式執政將全面落實這些改革政策。