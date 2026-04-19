快訊

影／嘉義市東區大雅路民宅深夜火警 一家3口救出命危送醫

大甲媽跨過濁水溪抵雲林 西螺大橋萬人接駕萬頭攢動

聽新聞
0:00 / 0:00

歐盟與匈牙利關係改善 雙方會晤討論解凍資金議題

中央社／ 布魯塞爾19日專電

匈牙利候任總理馬格雅最快將於5月初正式上任，匈牙利與歐盟之間的關係也明顯改善。歐盟執委會代表團已與候任政府高層會晤，匈牙利盼遭歐盟凍結的資金能解凍並撥付。

馬格雅（Peter Magyar）在12日的國會大選中擊敗奧班（Viktor Orban），成為匈牙利候任總理。歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）於14日和馬格雅通話，討論優先事項，強調盡速著手恢復、調整和改革工作。

隨著馬格雅最快將於5月初正式上任，匈牙利與歐盟間的關係明顯改善，相關的磋商與會議持續進行。

根據歐盟執委會發布的新聞稿，17日至18日，歐盟執委會的高級代表團於布達佩斯，與匈牙利候任政府的高層代表舉行了技術性會議，意在展現出雙方皆致力於針對各項緊急議題採取行動的決心。

歐盟執委會強調，會議是為了協助雙方討論如何實質推動解凍與撥付原先被凍結的歐盟資金。這筆資金原定要撥給匈牙利，但因貪腐與法治疑慮而遭凍結。

針對這場雙邊會議，馬格雅今天在個人社群平台X發文表示，即將卸任的政府犯下的錯所帶來的後果不會在一夕之間消失，但「我們不會找藉口，會尋求解決方案。目前已經朝著正確的方向邁出了第一步」。

馬格雅說，數十億歐元的歐盟資金屬於匈牙利與匈牙利人民，若沒有這筆資金，匈牙利將難以重啟經濟。歐盟撥款並非施捨，而是對匈牙利人向歐盟所做的貢獻，以及匈牙利身為歐洲一員所付出的努力，給予公平回報。

他也承諾，包含反貪腐措施、加入歐洲檢察官辦公室以及恢復司法、新聞與高等教育的獨立與自由，一旦正式執政將全面落實這些改革政策。

國會 總理 范德賴恩

相關新聞

京都男童命案 日媒：繼父曾手機搜尋「如何棄屍」

日本京都府南丹市11歲男童死亡案，日媒報導，透過手機分析發現，繼父安達優季曾搜尋「如何遺棄屍體」。如果他確實殺害男童，且...

基輔槍擊事件致六人死亡 當局稱「恐怖襲擊」

基輔發生槍擊事件，造成6人死亡，烏克蘭國家安全局已將此事件定性為「恐怖襲擊」。聯邦總檢察長指槍手使用合法登記的自動武器，並在行凶前縱火焚燒公寓。總統澤連斯基正在調查作案動機。

以黎停火 以複製加薩模式駐防 設「黃線」禁返黎南55村莊

以色列與黎巴嫩真主黨達成的10天停火協議，17日正式生效，數以千計逃離家園的黎巴嫩人紛紛返鄉，但部分人回到黎南家園時發現房屋已被夷平。此外，以軍宣布將在黎巴嫩設立「黃線」，禁止居民返回占領區內55個村莊，模式與將加薩一分為二的黃線相同。

日艦穿越台灣海峽 中全程監控、解放軍東海軍演反制

中日因「台灣有事」而起的外交爭端未解，日本海上自衛隊護衛艦「雷」號17日穿越台灣海峽，引發北京強烈抗議。第二天，中共解放軍東部戰區宣布在東海海空域開展聯合戰備巡航，反制日本意味濃厚。中國央視18日也公布日艦通過台灣海峽的現場影音畫面，強調中方「全程有效管控」。

當了首相得避嫌 高市早苗顧慮中韓 不參拜靖國神社

日本東京都九段北町的靖國神社將自21至23日，舉行該神社重要祭祀活動之一的「春季例大祭」。日本媒體18日引述日本首相高市早苗身邊人士報導，她將不會前往參拜。

從戰友到決裂 美總統與教宗互批摧毀百年戰略夥伴關係

美國總統與天主教教宗過去70年維持著一套建立在民主、人權與世界和平之上的戰略夥伴關係，歷經冷戰、反共聯盟與道德外交的淬鍊，成為跨越黨派的外交傳統。然而，川普與良十四世(Pope Leo XIV)近期公開針鋒相對，正在摧毀這段百年美梵外交關係。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。