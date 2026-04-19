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保加利亞5年內第8次國會選舉登場 親俄前總統聲勢領先

中央社／ 索菲亞19日綜合外電報導

保加利亞今天舉行5年內第8次國會大選。在這次選舉中，親俄前總統拉德夫（Rumen Radev）的民調明顯領先，他承諾要根除貪腐，並終結短命政府輪替的不穩定循環。

路透社報導，拉德夫曾任戰鬥機飛行員，他對歐洲聯盟抱持懷疑態度，並反對軍援烏克蘭對抗俄羅斯。

這次大選是在去年12月的大規模抗議迫使前一屆政府下台後舉行，拉德夫在今年1月卸下總統職務參選。

拉德夫透過社群媒體宣傳、雄厚資金及穩定政局的訴求，在這個人口約650萬的巴爾幹國家獲得愈來愈多人支持。當地選民對於頻頻選舉以及眾人眼中的一小群腐敗政壇老將感到厭倦。

拉德夫在首都索菲亞投票後表示，該國人民需要一條「通往民主、現代、歐洲的保加利亞之路」，並補充道，希望「在相互尊重及平等對待的基礎上，與俄羅斯發展務實關係」。

投票所將於晚間8時（格林威治時間17時）關閉，預計之後會有出口民調，初步開票結果可能在今天稍晚或明天公布。

國會 保加利亞 烏克蘭

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