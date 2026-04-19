禁止核子擴散條約會議在即 日本朝野籲外相出席

「禁止核子擴散條約」（NPT）審議會議本月27日將在紐約聯合國總部登場，日相高市早苗政府正在協調由外務副大臣與會，但朝野呼籲要求派出更高層級的外務大臣出席。

共同社報導，日本政府選定與會官員的層級，也能反映出當時政府處理裁減核武的立場。先前，日本有時任首相與外務大臣參與過NPT審議會議。

日本外務省（相當於外交部）指出，NPT審議會議原則上每5年舉辦一次，1995年時任日相村山富市政府開始派遣政務層級的官員參加。會議聚焦是否無限期延長條約的重要局面時，則由時任外務大臣河野洋平出席。

近年的例子包含2015年，時任外務大臣岸田文雄出席。岸田的祖籍與選區在曾被原子彈轟炸過的廣島縣。他2022年就任日本首相之後，成為首位親赴NPT審議會議的日相。有意藉此展現主導裁減核子軍備的立場。

共同社指出，這次審議會議通過最終文件的前景堪憂。日本跨黨派的國際裁軍促進議員聯盟會長猪口邦子，本月13日向外務省要求，應該派出現任外務大臣茂木敏充出席。猪口隸屬於執政黨自民黨。

而高市早苗的前一任首相石破茂政府，去年曾派時任外務大臣岩屋毅在NPT相關會議的準備委員會發表演說。

在野黨的中堅人士指出，「若僅派副大臣，將難維持一致性。」

時事通信社報導，越南駐聯合國大使杜雄越（DoHung Viet）將擔任這次會議的主席，他本月17日接受部分媒體採訪時強調，「有必要統整締約國的全體意見，通過某種成果文件，並重新確認積極參與NPT的意願。」

過去2次的NPT審議會最終均以交涉破裂收場，並未通過成果文件。杜雄越擔憂，若這次又沒達成協議，「會嚴重打擊NPT體制的可信度，並危及國際社會的集體安全保障」，並警告這將削弱NPT體制、提高核擴散風險。

報導指出，NPT體制所處的環境正持續惡化。俄羅斯在2022年的上次會議，反對文件涉及其入侵烏克蘭的描述，阻止通過聯合聲明。俄烏戰事至今仍未結束，美俄之間唯一剩下的核子軍備裁減框架「新戰略武器裁減條約」（New START）也在今年2月失效。遭美國與以色列攻擊的伊朗則暗示可能退出NPT。

杜雄越直言，這次會議將在「迄今最困難的情勢下」召開。他同時也表示，「正因如此，這是重建信任並推動建設性對話的機會。」