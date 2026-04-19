聽新聞
0:00 / 0:00
西班牙等3國發表聯合聲明 籲美國與古巴展開對話
西班牙、巴西及墨西哥3國政府今天發表聯合聲明，允諾將加強彼此協調以援助古巴，緩解美國封鎖古巴引發的人道危機，並呼籲華府與哈瓦那當局進行「真誠和彼此尊重的對話」。
路透社報導，西班牙等3國在聲明中呼籲，應根據「聯合國憲章」（U.N. Charter）進行「真誠和彼此尊重的對話」。
西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）在西國第二大城巴塞隆納（Barcelona）主辦國際峰會，旨在動員各界對抗極右翼勢力，他接待巴西總統魯拉（LuizInacio Lula da Silva）和墨西哥總統薛恩鮑姆（ClaudiaSheinbaum）後，三方於峰會中發布這項聲明。
聲明指出，這類對話的用意應該是「針對當前情況找到長期解決方案，並確保古巴人民在自由不受限的情況下決定自身未來」。
另據法新社報導，古巴曾遭到美國實施60多年貿易禁運。美國總統川普（Donald Trump）之前公開提出「拿下」古巴的想法，並將哈瓦那領導層視為美國國家安全「威脅」。
古巴總統狄亞士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）9日首度接受美國國家廣播公司新聞網（NBC News）專訪時說，他不會在美國壓力下辭職，同時呼籲美國公開對話。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。