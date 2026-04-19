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西班牙等3國發表聯合聲明 籲美國與古巴展開對話

中央社／ 馬德里18日綜合外電報導

西班牙、巴西及墨西哥3國政府今天發表聯合聲明，允諾將加強彼此協調以援助古巴，緩解美國封鎖古巴引發的人道危機，並呼籲華府哈瓦那當局進行「真誠和彼此尊重的對話」。

路透社報導，西班牙等3國在聲明中呼籲，應根據「聯合國憲章」（U.N. Charter）進行「真誠和彼此尊重的對話」。

西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）在西國第二大城巴塞隆納（Barcelona）主辦國際峰會，旨在動員各界對抗極右翼勢力，他接待巴西總統魯拉（LuizInacio Lula da Silva）和墨西哥總統薛恩鮑姆（ClaudiaSheinbaum）後，三方於峰會中發布這項聲明。

聲明指出，這類對話的用意應該是「針對當前情況找到長期解決方案，並確保古巴人民在自由不受限的情況下決定自身未來」。

另據法新社報導，古巴曾遭到美國實施60多年貿易禁運。美國總統川普（Donald Trump）之前公開提出「拿下」古巴的想法，並將哈瓦那領導層視為美國國家安全「威脅」。

古巴總統狄亞士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）9日首度接受美國國家廣播公司新聞網（NBC News）專訪時說，他不會在美國壓力下辭職，同時呼籲美國公開對話。

美國 華府 哈瓦那

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