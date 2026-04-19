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池袋事故9年 日本去年高齡駕車致死仍近400件

中央社／ 東京19日專電

2019年池袋汽車暴衝事故今天滿9週年，當年因為87歲駕駛「誤把煞車當油門」衝向行人，造成一對母女死亡、9人輕重傷，隨後引發日本社會高齡駕駛繳回駕照潮。但根據統計，日本去年仍有397件75歲以上駕駛引發的死亡事故，佔整體比例的17.6%。

朝日新聞報導，根據日本警察廳統計，去年由75歲以上駕駛所造成的死亡事故中，以「操作不當」（如踩錯踏板）為原因的比例最高，達33%，是75歲以下駕駛的3倍以上。

去年75歲以上駕駛（包含摩托車）引發的死亡事故共有397件，較前一年減少13件，但占整體死亡事故的比例仍為17.6%，與前年持平，與10年前相比增加了4.8個百分點，呈現上升趨勢。

另一方面，警察廳專家會議於2020年提出的報告指出，在高齡化快速的山區與平原間地帶，由於大眾交通工具不足，居民在購物、就醫及農務等日常生活中，仍高度依賴自行開車。

針對這一問題，日本政府已規定，自2028年9月起，新型自排車必須強制配備防止因誤踩油門而導致加速的安全裝置。

此外，主動繳回駕照的措施也在推進中。池袋汽車暴衝事故發生的2019年，駕照自主繳回件數達約60萬1千件，創下歷史新高。之後受疫情影響一度減少，但自2024年起再度增加，去年約為43萬5000件。其中，75歲以上族群的繳回件數，在過去5年中占整體約6成。

池袋汽車暴衝事故發生於2019年4月19日，當時由前通商產業省工業技術院院長飯塚幸三駕駛的轎車撞上行人，造成時年31歲的松永真菜與3歲女兒莉子死亡，另有9人輕重傷。飯塚因違反汽車駕駛處罰法的過失致死罪，遭判處5年有期徒刑，2024年10月在獄中以93歲逝世。

日本

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