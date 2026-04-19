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伊朗媒體：總統裴澤斯基安堅持國家有權擁核
華府與德黑蘭針對核議題仍存歧見之際，半官方的伊朗學生通訊社（ISNA）今天引述總統裴澤斯基安說法報導，美國總統川普（Donald Trump）毫無理由剝奪伊朗擁核的權利。
路透社報導，裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）指出：「川普稱伊朗無權擁核，但不指出我們究竟犯了什麼罪。他憑什麼剝奪一個國家（擁核）的權利？」
外媒近日報導，川普17日宣稱伊朗幾已同意他所有要求，以永久終止核計畫，且美伊談判應會進展得非常快；然而伊朗只說荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）重新開放商業航運，駁斥大部分川普樂觀說法。
川普還說美伊達成的任何和平協議將包括雙方以挖掘機從伊朗核設施移除鈾，之後轉移至美國境內。伊朗外交部對此表示，伊朗濃縮鈾庫存不會轉移到任何地方。
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