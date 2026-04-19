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日本抗議北韓射彈 韓媒：可能是潛射彈道飛彈

中央社／ 東京19日綜合外電報導

日本防衛省宣布，北韓今天發射數枚彈道飛彈，初判未落入日本專屬經濟區（EEZ），不過日本政府已經透過外交管道向北韓嚴正抗議；韓媒推測這次可能是潛射彈道飛彈（SLBM）。

南韓聯合新聞通訊社（韓聯社）報導，韓合同參謀本部表示，北韓於今晨6時10分左右，自東岸城市新浦（Sinpo）附近，朝東方海域發射數枚短程彈道飛彈，飛彈飛行距離約140公里。

韓聯社指出，由於新浦有潛艦基地，因此可能是發射潛射彈道飛彈。報導指出，若這個推測屬實，將是北韓繼2022年5月以來，再度發射這類飛彈，而當時的飛行距離為600公里。

報導指出，南韓軍方正在分析發射方式。

這是繼本月8日之後，北韓睽違11天再次發射彈道飛彈。

而北韓這次射彈也引發日本抗議。

日本放送協會（NHK）報導，日本防衛大臣小泉進次郎目前正在澳洲訪問，他在當地告訴媒體，「日本時間今天上午6時許，北韓發射可能為數枚彈道飛彈的物體，目前已經落下，且落在我國專屬經濟區外側」。

他也表示，已經接獲日相高市早苗的指示，將一邊與美國及韓國等國密切合作，一邊盡全力蒐集與分析資訊。

「日本經濟新聞」報導，日本防衛副大臣宮崎政久今天稍早在防衛省告訴媒體，北韓此舉「威脅日本、區域以及國際社會的和平與安全」。

他被問及飛彈是否從潛艦發射時回答，「日、美、韓正在密切分析」。

高市稍早已經下達3點指示，包含命令相關部會向日本民眾提供資訊，以及確保飛機、船舶的安全，還有為不測的事態做好萬全準備。

日本政府主張北韓此舉違反聯合國安全理事會（簡稱聯合國安理會）的決議，為事涉國民安全的重大問題，已經透過外交途徑向北韓嚴正抗議，並強烈譴責。

韓國 防衛省 日本

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北韓再度試射飛彈 南韓分析相關數據

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