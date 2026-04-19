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秘魯總統大選首輪開票緩慢 延至5月中旬公布

中央社／ 利馬18日綜合外電報導

秘魯投票過程混亂，導致選情膠著。一名官員今天表示，總統大選首輪選舉結果將延遲至5月中旬才公布。

秘魯最高選舉司法機構─國家選舉委員會（JNE）秘書長克拉維荷（Yessica Clavijo）今天接受RPP電台訪問時表示：「我們預計在5月中旬才能有總統選舉的首輪結果，這將決定能進入第2輪投票的候選人。」

秘魯本月12日公民投票選總統，至今開出93.4％選票，日裔右派候選人藤森惠子（Keiko Fujimori）以17％支持度暫時領先。

首輪結果的前兩名，將進入6月的第2輪決選。

左派候選人桑傑士（Roberto Sanchez）獲得12％選票，目前居第二；極保守派亞里阿嘉（Rafael Lopez Aliaga）則以11.9％緊追在後居第三，形成拉鋸。

今天兩人票數差距略為拉開，相差1萬3600票。

克拉維荷表示，開票進度緩慢，原因是必須審查超過1萬5000張有爭議的選票，這爭議選票中有約30％屬總統選舉的選票，其餘則為國會選舉相關。

此次選舉因首都利馬部分投票所出現選票未及時送到情況，選舉過程一度混亂，而必須將投票延至20日才結束。

儘管如此，歐盟選舉觀察團仍給予秘魯這次選舉正面評價。

秘魯 投票

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