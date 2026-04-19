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日艦通過台海 中國官媒：嚴重損害兩國關係政治基礎

中央社／ 台北19日電
日本海上自衛隊護衛艦「雷號」十七日通過台海。圖／擷自日本防衛省自衛隊官網
日本海上自衛隊護衛艦「雷號」十七日通過台海。圖／擷自日本防衛省自衛隊官網

日本海上自衛隊「雷」號護衛艦日前通過台灣海峽，中國官媒新華社稱，日方此舉嚴重損害中日關係政治基礎；而日方系列動向說明日本「新型軍國主義」已然成勢為患，嚴重威脅地區和平穩定。

新華社今天在一篇發自東京、題為「警惕日本『新型軍國主義』危險動向」的時政評論中作了上述表示。

中國外交部日前披露，日本海上自衛隊一艘驅逐艦17日進入台灣海峽。中國外交部抨擊日本此舉為蓄意挑釁並提出強烈抗議。由於17日是「馬關條約」簽訂131週年，此事在中國網上引發大量關注和批評。

新華社的時評表示，日本首相高市早苗去年11月在國會公然發表挑釁性言論，稱「台灣有事可能對日本構成存亡危機事態」，暗示武力介入台灣問題。這番言論嚴重衝擊中日關係。

評論稱，「在此背景下，日方派自衛隊艦艇在台灣海峽肆意滋事是錯上加錯、一錯再錯，再次暴露日方一些人企圖武力介入台海、破壞台海和平穩定的危險圖謀」。

評論提到，日本海上自衛隊今年3月組建水上戰群與兩棲戰與水雷戰群等部隊；3月31日，日本防衛省在熊本縣部署射程遠超日本領土防衛需求的25式地對艦飛彈；日本防衛大臣小泉進次郎近日更進一步將整軍擴武前置化，強行推進在距離台灣僅百餘公里的與那國島部署防空飛彈部隊，「這些將軍事觸角直抵中國周邊的危險動作，嚴重破壞了台海和平穩定」。

新華社的評論稱，「從高市發表涉台錯誤言論，到多項整軍擴武舉措落地，再到此次自衛隊驅逐艦公然在台灣海峽興風作浪，一系列動向說明日本『新型軍國主義』已然成勢為患，嚴重威脅地區和平穩定」。

評論稱，「中方絕不允許日本軍國主義死灰復燃」。台灣問題是中國核心利益中的核心，是不可逾越的紅線，「日方必須懸崖勒馬，迷途知返，恪守一個中國原則和中日四個政治文件精神，勿在錯誤的道路上越走越遠」。

東京 新華社 日本

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